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Aleyna Tilki: Balon patlar dediler

7'inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşen Çim Konserleri'nde sahne alan Aleyna Tilki'yi binlerce hayranı dinledi. Söylediği şarkılarıyla izleyenleri coşturan Tilki'ye hayranları baştan sonra eşlik etti. Sevenleri ellerinde Aleyna Tilki posterleri ve sevgi sözcüklerinin yer aldığı pankartlarla, genç şarkıcıya destek verdi

13.09.2018 - 15:09 | Güncelleme: DHA

DHA'nın haberine göre, İzmir Fuarı'ndaki Çim Konserleri'nde son dönemin popüler ismi Aleyna Tilki sahne aldı. Konser alanı Tilki'yi dinlemek ve izlemeye gelen binlerce hayranı tarafından dolduruldu. Tilki, sevilen şarkılarından Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum'u söyledi.

Tilki, yabancı şarkıların yanı sıra Senden Daha Güzel, Ele Güne Karşı, Gesi Bağları, Namus, Rakkas gibi farklı türlerdeki şarkıları da seslendirdi. Sevenleriyle sık sık sohbet eden Tilki'ye hayranları büyük destek verdi. İzmir'in çok farklı bir kent olduğunu belirten Tilki, "İzmir'in havası suyu, insanı, komşuluğu bir başka. İnanılmaz seviyorum bu şehri, tarif edemem" dedi.

"BALON, PATLAR DEDİLER"

Şarkılarının en fazla izlenme oranlarına ulaştığını belirten Tilki, kendisine yönelik eleştirileri de sahneden yanıt verdi. Tilki "Dört şarkıyı tekrar tekrar söylüyor diyorlar. Biz 'evet' diyoruz. Ama 'Cevapsız Çınlama' Türkiye'nin en çok dinlenen birinci şarkısı. 400 milyon kez izlenmiş. 'Bu kız tek şarkılık, ikincisi olmayacak, balon, patlar gider' dediler. 'Sen Olsan Bari' Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci şarkısı. 2017 yılında tüm dünyada en çok dinlenen 30. şarkı. Dediler ki 'Bu kızı kim seviyor, kimse dinlemiyor ki.' Kocaman konserler yaptık. 'Yalnız Çiçek' şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen üçüncü şarkısı olma yolunda ilerliyor. Dipsiz Kuyum da diğer şarkıları geçecek gibi görünüyor, 1 haftada 40 milyon izlenmiş. 'Böyle bir şey olmaz, yalan' diyenler seyirciye baksınlar" diye konuştu.

Kliplerine yapılan eleştirilere de cevap veren Tilki, "Yalnız Çiçek klibinde 'Şarkı ile klibin ne alakası var' demişlerdi. Onlar anlamıyor diye Dipsiz Kuyum şarkısının klibini kuyu ile başlattık. Hala anlamlandıramıyorlar, sorun bizde değil onlardaymış" diye konuştu.

Söylediği şarkılarıyla izleyenleri coşturan Tilki'ye hayranları baştan sonra eşlik etti. Sevenleri ellerinde Aleyna Tilki posterleri ve sevgi sözcüklerinin yer aldığı pankartlarla, genç şarkıcıya destek verdi.

 

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