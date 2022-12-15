"BEN DAHA UFAĞIM"



Muhabirlerin, "Sizin dövmeye bakış açınız nedir?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Benim dövmelerim var. Tüm yaşıtlarıma 'Yavrum', 'Çocuğum' diye sesleniyorum ama ben daha ufağım. Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu, o yüzden" şeklinde konuşmuştu.



"İLİŞKİM YOK"



Tilki, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına ise, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" demişti.