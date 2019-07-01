Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 Konya doğumlu Türk Pop Müziği Şarkıcısıdır. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" şarkısı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı. İşte Aleyna Tilki'nin hayatı...

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Hayatı ve kariyeri

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle 65. Türkiye Hükûmetinin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

Diskografi



Single'lar



"Cevapsız Çınlama" (2016) - Türkiye'de #2

"Sen Olsan Bari" (2017) - Türkiye'de #1

"Yalnız Çiçek" (2018)

"Dipsiz Kuyum" (2018)

"Nasılsın Aşkta" (2019)

Ödülleri ve adaylıkları



2016 Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın Düeti "Cevapsız Çınlama" Kazandı

2017 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Aleyna Tilki Kazandı

En İyi Klip "Sen Olsan Bari" Adaylık

Yılın Şarkısı Adaylık