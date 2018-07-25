Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, Twitter paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Genç şarkıcı, Twitter hesabından 'Acı çekmenin ilhamı, efsanevi eserlere imza attırabilir doğru. Ancak acılarla doğup, yaşayıp, acılarla ölecek ama efsane olacaksam, efsane gibi yaşar, hiçbir şey olurum daha iyi. Aleyna Babanız' paylaşımını yaptı.





Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı, takipçilerini güldürürken kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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