Aleyna Tilki yılı: 2022!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aleyna Tilki yılı: 2022!

Aleyna Tilki, yılın ilk yarısında 'Take It Or Leave It' ve 'Aşk Ateşi'nin ardından yeni İngilizce şarkısı 'Diamonds'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. 2022'de üretmeye devam eden genç şarkıcı, bence 'Diamonds' ile farkını ortaya koymayı başardı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It'in ardından 'Jubel' ile düet yaptığı yeni İngilizce şarkısı 'Diamonds'ı dinleyicileriyle buluşturdu. 'Diamonds' yayımlanır yayımlanmaz YouTube'da Trend Videolar Listesi'nde 23 numaraya yerleşmiş.
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    'Diamonds'ın nostaljik tarzına ve parçanın 1970 ile 1980'ler hissiyatını barındırmasına bayıldım. 'Diamonds' bana 'ABBA'nın efsaneleşmiş şarkısı 'Gimme Gimme Gimme'yi anımsattı, benzer stilde bir proje olmuş. Bu sebeple Tilki'nin diğer projelerinden farklı kalitede bir iş ortaya çıkmış.
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    Aleyna'nın sesini İngilizce şarkılara daha çok yakıştırıyorum açıkçası. Bu yıl sık sık genç şarkıcının bütünleştiği yeni parçalarını dinliyoruz. Tilki, 2022'de aralıksız üretmeye devam ediyor. 
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    Daha önceki yazımda "Aleyna emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandığımda birkaç eleştiri almıştım. Ancak şimdi ne kadar haklı olduğumun farkına vardım. Yeniden söylüyorum; 22 yaşında olmasına rağmen tüm enerjisini üretmeye ve kariyerine odaklayan Tilki'yi başarılı buluyorum. 
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    DIAMONDS SÖZLERİ (İNGİLİZCE / TÜRKÇE)

    We could build a world for two
    İkimiz için bir dünya kurabilirdik

    You and me alone in the sunrise
    Gün batımında sadece sen ve ben

    Leave it all for something new
    Yeni bir şeyler için her şeyi terk edebiliriz

    So take a part of me
    Sen de gel benimle ol

    Cause he will never treat you right
    Çünkü o sana hiçbir zaman iyi davranmayacak

    I can name a million reasons why
    Milyonlarca sebep sayabilirim 

    You deserve another kind  
    Sen başka bir türü hak ediyorsun  

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat 

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat

    My love
    Aşkım 

    Join me on the right side
    Sağ taraftan bana katıl 

    Flying above
    Yukarıda uçarken 

    I can be your fortune
    Senin uğurun olabilirim 

    ah ah

    Without you I am broken
    Sensiz ben arızalıyım

    I see you everywhere I go
    Gittiğim her yerde seni görüyorum

    Even in my dreams, I can't help it
    Rüyalarımda bile, elimde değil

    I don’t wanna take it slow
    Ağırdan almak istemiyorum 

    So take a part of me
    Sen de benimle ol 

    Cause he will never treat me right
    Çünkü o bana hiçbir zaman iyi davranmayacak  

    I can name a million reasons why
    Milyonlarca sebep sayabilirim 

    I deserve another kind  
    Ben başka bir türü hak ediyorum

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat 

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat

    My love
    Aşkım

    Join me on the right side
    Sağ taraftan bana katıl 

    Flying above
    Yukarıda uçarken 

    I can be your fortune
    Senin uğurun olabilirim 

    ah ah

    Without you I am broken
    Sensiz ben arızalıyım

    Put your diamonds on me
    Beni elmaslarınla donat 

    oh oh oh oh 

    Diamonds on me...
    Elmaslarınla beni...
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    'RASTGELE' ŞİMDİDEN HİT

    Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli ve İrem Derici'nin seslendirdiği 'Rastgele' adlı tekli müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Bulut'a, aranjesi Ceceli'ye ait olan 'Rastgele', kısa bir süre önce yayımlanmasına rağmen şimdiden her yerde duyduğum bir parça... Derici'nin enerjisi Mustafa Ceceli'nin önderliğini yaptığı projede Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile birleşince ortaya şahane bir iş çıkmış. Daha önce de dediğim gibi; Ceceli dinleyicilerine hitap etmeyi çok iyi başaran bir isim...
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    'TATLI' ŞARKI

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında oğlu Selim'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü, 'Tatlı'yı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Akustik serisinin ardından bu kez hareketli bir parçayla karşımıza çıkan Bengü, 'Tatlı' ile dikkatleri çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı, sözleri Gülsen Karatoprak'a müziği ve düzenlemesi ise Volga Tamöz’e ait olan parça ile yaz enerjisini hissettirdi diyebilirim.
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    GÖRGÜZEL İLE 'ABBAS' UYUMSUZLUĞU

    Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Selen Görgüzel, 'Abbas'ı yayımladı. Yeni imajı ve tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkan Görgüzel, beni 'Abbas' ile şaşırttı. Gerek klipte gerek ise şarkıda 'Selen Görgüzel' tarzını hissedemedim. Bence Görgüzel'in stiline uymayan bir parça olmuş. Klipteki prodüksiyonu çok başarılı bulsam da Selen Görgüzel'i daha iddialı ve kendisini yansıtan kaliteli bir şarkıda dinlemeyi isterdim.
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    'FIRTINA' ESTİRDİLER

    Nihan Çelik ile Serdar Ortaç'ın 'Fırtına' adlı teklisi müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ortaç'ın yaptığı açıklamalardan ziyade müziğiyle adından söz ettirmesi benim açımdan özlenilen bir durumdu. O yüzden 'Fırtına' beni çok mutlu etti. Parçadaki nostaljik hava ve Serdar Ortaç esintileri de uzun zamandır merakla beklememe değdiğinin göstergesi oldu... İkilinin düetini de başarılı buldum, Ortaç farkını ortaya koymuş...
  • Aleyna Tilki yılı: 2022! - Müzik haberleri!

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİNLENEN'İ 

    20 Mayıs Sefo konserinden beri Revart'ın 'Hatırla' şarkısını başa sarıp sarıp dinliyorum. 'Hatırla'ya daha önce rastlamıştım fakat konser atmosferinde eşlik ederken parça benim için daha da anlam kazandı. Sözleri ve melodisini tekrar tekrar dinlediğimde 'Hatırla'nın YouTube'da sadece 4 milyon görüntülenme almış olmasına şaşırıyorum. Bence hak ettiği kadar değeri göremeyen bir şarkı. Revart'ın 'Hatırla'daki 'Yıkılmasın hayallerin, bunlar da geçecek...' sözleri umut veriyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.