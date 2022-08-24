ALİ GÜNEY KİMDİR?



1 Ocak 1956 tarihinde Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelen Ali Güney, dokuz yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir’de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi yapan Güney, Yılmaz Güney’in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973'te sinemaya adım attı. 1977'de ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam’da ün yaptı.