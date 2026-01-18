Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Gürbüz: Bu haftayı kayıpsız kapattık - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Gürbüz: Bu haftayı kayıpsız kapattık

        Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Alanyaspor galibiyetinin ardından, "Bu haftayı kayıpsız kapattık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 23:47 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu haftayı kayıpsız kapattık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.

        Maçın ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahada iyi bir performans sergilediğini belirten Gürbüz, "Sahada hep birlikte çok iyi mücadele eden bir Alanyaspor izledik. Zevkli bir maç oldu. Sonuçta 3 puanı aldık. Ligin boyu gittikçe kısalıyor. Biz hafta hafta bakıyoruz. Bu haftayı kayıpsız kapattık. Şimdi en önemli maçımız önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşma" diye konuştu.

        "İLGİLİ ARKADAŞLARIMIZ YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE"

        Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ali Gürbüz, ocak ayı transfer döneminin zorluklarına dikkat çekerek, "Ocak ayında transferin kolay olmadığını futbolla ilgilenen herkes bilir. İlgili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Hocamızla koordineli şekilde başkanımız ve yönetimimiz sürekli çalışıyor. 6 Şubat'a kadar vaktimiz var ama o güne kadar beklemek istemiyoruz. Şu an için netleşmiş bir gelişme yok. Olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

        "CEZA 2 MAÇTAN 1 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ"

        John Duran'ın cezasına da değinen Gürbüz, Fenerbahçe'nin her zaman kulüp menfaatleri doğrultusunda hukuki mücadelesini verdiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde sevk olunan tüm maçlarda gerekli hukuki mücadelemizi yapıyoruz. İtirazlarımız sonuçlandı ve ceza 2 maçtan 1 maça düşürüldü. Aston Villa maçında futbolcumuz, hocamızın da uygun görmesi halinde sahada olacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurum'da düzensiz göçmen operasyonu: 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 48 düzensiz göçmen ve 4 organizatör şahıs yakalandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı