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Ali Güven: Yaptığım hatalardan pişman değilim

'Yolcu' ve 'Yadigar' şarkılarıyla 90'lara damga vuran Ali Güven, müzik yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını anlattı. Kariyeriyle ilgili hataları olduğunu söyleyen Güven, "Pişman değilim, aksine bunlardan ders çıkardım" dedi

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  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    90'lı yıllar Türk pop müziğin altın çağlarıydı. Popüler müziğin üretkenlikte zirve yaptığı bu yıllarda klipleri televizyonlarda dönen şarkıcılar adeta sokakta yürümeye zorlanırdı. O isimlerden biri de 1997'de 'Yolcu' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Ali Güven'di. Bir döneme damgasını vuran isim ile hem geçmişi hem de bugünlerini konuştuk.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    1974 yılında Almanya'da doğan Ali Güven müzik yolcuğunu şöyle anlattı: Almanya'da ilkokul yıllarında babam, müzik ve enstürmana olan ilgimi görmüştü. Babam sonrasında konservatura girmem için beni destekledi. Türkiye'ye temelli dönüş yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Çalgı Eğitimi Bölümü'nü bitirdim. Üniversite döneminde besteler yaptım ve pop orkestralarında çalıştım. 90'lı yılların ilk dönemlerinde de müzik piyasasına giriş yaptım.

    Ali Güven'in kariyerinde Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş'un da önemli bir yeri varmış: 90'larda Bakırköy'de ünlü bir mekan vardı. Burak Kut ve Emre Irmak ile orada sahne alıyorduk. Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş mekana sık sık gelirdi. Üçümüzden bir grup albümü yapmak istediler ama daha sonra 'bunların araları bozulur' diyerek önce Burak'a sonra da bana albüm yaptılar. 'Yolcu' ve 'Yadigar' şarkılarımı beğenmişlerdi. Üç albümüm de Peker Müzik'ten çıkmıştı.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    "90'LAR TÜRKÇE POP MÜZİĞİ İÇİN LALE DEVRİYDİ"

    90'ların Türk pop müziğinin 'Lale Devri' olduğunu söyleyen Güven, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte modern ve popüler müziğe geçiş süreci yaşanmıştı. O dönem sözler şiirsel olarak doğru bir şekilde kullanılıyordu. Bu yılları romantik dönem olarak da adlandırıyorum. O dönem kolay kolay bir daha gelmez." dedi.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    Güven, "90'lardaki pop müziğin üretkenliği sizce bugünlerde neden yok?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Her şey çok yeniydi. Romantik dönem ve teknolojinin gelişimi üretkenliği etkiledi. O heyecanla herkes müziğe sarılmıştı. 70 ve 80'li yıllardan etkilenen müzisyenlerin o dönemki kültürel yaşayış biçimi pop müziğe yönelmeye sebep oldu. Romantik ve şiirsel şarkılar ortaya çıktı. Tabi o dönemlerde kültür anlamında da Türkiye'de çok farklı bir mozaik vardı.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    "90'LI YILLARDA SEKTÖRDE VAR OLMAK ZORDU"

    49 yaşındaki şarkıcı ayrıca, "90'lı yıllarda sektörde var olmak daha zordu. Çünkü internet ve çok fazla mecra yoktu. O dönem sivrilmek için şans da gerekiyordu. Şimdi ise internet ile birlikte pek çok platform var. İnsanlar bir şekilde şekilde yeteneklerini gösterebiliyor. Bu çok büyük bir artı" ifadelerini kullandı.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    Müzik sektöründeki yeni jenerasyon hakkında da konuşan Güven, "Ben her zaman iyi düşünürüm, sonuçta bizden sonra gelen nesil. İyisi de kötüsü de olacaktır. Bugün ülkede kültürel ve beşeri anlamda ne yaşanıyorsa ona göre şekilleniyor müzik. Saygı duymak lazım. Tabi doğru yolu da göstermek, birlikte bir şeyler yapmak lazım. 90'lı yıllarda birçok sanatçı bir araya gelip bir araya gelip müzik yapabiliyordu ama şu anda bu yok" şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    O ŞARKILARI ESKİ SEVGİLİSİNE YAZMIŞ

    Güven, 'Yolcu' ve 'Yadigar' şarkılarının günümüzde bile dinlenmesiyle ilgili olarak, "Bu şarkılar 17-18 yaşlarında duygu yoğunluğu yaşadığım dönemlerde, sevgilimden ayrıldıktan sonra çıkan melodilerdi. Şarkılarımın bugün bile dinleneceğini tahmin edemezdim. Sırrı yaşanmışlıkla ve aşkla yapılmış şarkılardı. Parçalarda verilen samimiyetin de etkili olduğunu düşünüyorum. Gurur ve mutluluk verici ama daha iyisini yapmamız gerekiyor, devamlılığın olması lazım. Sanatçının her zaman kendisini yenilemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    Pandemiden önce "Best of" projesiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Güven, "O dönemin zorluğuna rağmen olumlu dönüşler aldık. Eski şarkılarımızın eski soundlarla sevilmesinden dolayı yeni soundları kabul ettirmek zordu. Farklı bir çalışma oldu. Çok da sevildi ve beğenildi. O dönem 'Best of' ile birlikte yeni döneme de geçiş yapmış oldum. Eski şarkılarımı hatırlayarak geride bırakmış oldum" dedi.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    "MÜZİKTEN UZAKLAŞMADIM MUTFAK TARFINDAYDIM"

    Sektörden uzaklaşmadığını söyleyen Güven, "Çok göz önünde olmadığım için böyle hissedildi. Pandemi ve ülkemizde yaşanan bazı olumsuzluklardan ilk önce müzik sektörü etkilendi. Piyasaya yeni jenerasyon gelmesi ve soundunun da değişmesiyle birlikte belli bir süre adapte olma süresi lazımdı benim ve 90'lı yıllrdaki arkadaşlarım için. Biraz da mutfak tarafında da çalıştım o yüzden" diye konuştu.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    Güven, kariyeriyle ilgili hatalar yaptığını ancak bunlardan pişman olmadığını aksine dersler çıkardığını da söyledi.

    Şarkıcı, "Hiç evlenmemişiniz... Bu tercihiniz miydi yoksa karşınıza öyle biri çıkmadı mı?" sorusunu ise, "Nasip olmadı belki yarın belki yarından da yakın evlenebilirim (Gülüyor)" şeklinde yanıtladı. Annesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını ifade eden müzisyen, "7 tane kedim var ama bir yol arkadaşı bulmak önemli" dedi.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    RESSAMLIĞA ADIM ATMIŞ, SERGİ AÇMIŞ

    Güven, müzisyenliğin yanı sıra ressamlığa da adım atmış: 10 yıldır resim yapıyorum. Daha önce de merakım vardı ama denemelerim olmamıştı. Ressam Zeki Kaba elimdem tuttu sağolsun ve bana destek oldu. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir sergim de oldu. İnsanın bir şey yaratması, insanı yüceltiyor ve onu hayata daha çok bağlıyor.
  • Ali Güven'den itiraf: O şarkıyı eski sevgilime yazdım - Magazin haberleri

    "YENİ SINGLE'IM ÇIKIYOR"

    Güven, şimdilerde de müzik ile iç içe. Şarkıcı, "Yeni bir single çalışmam var. Yener Çevik'ten bir şarkı aldım. Onun heyecanını yaşıyorum son dönemlerde, zaman zaman sahnelerimde oluyor ve sevenlerimle buluşuyorum" dedi.

    Güven, gelecek planlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: Müzik ile ilgili çalışmalarımı sürdürmek isitiyorum. Eserlerimi de yeninden insanlarla paylaşmayı arzuluyorum.

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