1974 yılında Almanya'da doğan Ali Güven müzik yolcuğunu şöyle anlattı: Almanya'da ilkokul yıllarında babam, müzik ve enstürmana olan ilgimi görmüştü. Babam sonrasında konservatura girmem için beni destekledi. Türkiye'ye temelli dönüş yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Çalgı Eğitimi Bölümü'nü bitirdim. Üniversite döneminde besteler yaptım ve pop orkestralarında çalıştım. 90'lı yılların ilk dönemlerinde de müzik piyasasına giriş yaptım.

Ali Güven'in kariyerinde Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş'un da önemli bir yeri varmış: 90'larda Bakırköy'de ünlü bir mekan vardı. Burak Kut ve Emre Irmak ile orada sahne alıyorduk. Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş mekana sık sık gelirdi. Üçümüzden bir grup albümü yapmak istediler ama daha sonra 'bunların araları bozulur' diyerek önce Burak'a sonra da bana albüm yaptılar. 'Yolcu' ve 'Yadigar' şarkılarımı beğenmişlerdi. Üç albümüm de Peker Müzik'ten çıkmıştı.