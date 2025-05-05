Ali Koç canlı yayında konuşacak!
Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
Giriş: 05.05.2025 - 23:28 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:28
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı katılacağı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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