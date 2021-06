"Her bölümde üstün olan taraf bizdik"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12-13 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde FBTV'de basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Koç'un açıklamalarından satır başları:

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Niye bugüne bıraktık, onu açıklayalım. Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişelerimiz vardı, sokağa çıkma yasağının devam etmesiyle ilgili. Normalde 5-6 Haziran'da genel kurulunuzu yapacaktık. 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni bir tarih belirlemek durumunda kaldık. 12-13 Haziran oldu. Pazar günü yasağın devam edeceğini hesaplayamadık. 2 olasılık var. 2 hafta ertelemek ki bunun için duyuru yapmamız gerekiyor. 25-26 Haziran oluyor. Mantık ne diyor, 12-13'ü bir gün geriye çekebilir misiniz diyor. Ancak hukuken doğru olmayacağı söyleniyor. 2. seçenek... Acaba 12-13'te tutalım, Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sadık kalabilmek için çalışıyoruz. Zor görünüyor. Olmadığı takdirde yarın gece 12'ye kadar yeni duyuruyu yapacağız. 25-26 cuma-cumartesi olacak. Yurt dışından gelecek olan üyelerimiz de var. Bu tarih değişikliği nasıl etkileyecek bilemiyorum.

Her sezon böyle başlıyoruz... Nisan ayında şampiyon, Zorlu sezonu, Dilmen sezonu... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Herkesi ilgilendiren bir konu. İnananların sayısının azaldığı ama yeterli çoğunlukta olduğu bir durum. Şapka çıkarmak lazım, sistematik ve etkin bir şekilde bu iftiraları her sezon yapmak üstün bir başarı. Bizi ne kadar etkiliyor, bir yere kadar etkiliyor. Konuşmalarımda da dikkat çektim. Her sene devam ediyor. Bundan sonra ne yapacağız? Sistemi değiştiremiyorsak kendimizi değiştireceğiz demişlerdi. Olumsuz yaklaşım, iftira, imalar... Bu bir süre daha devam edecek. Biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Centilmence de başarının gelebileceğine inandığımız için yapıcı yaklaşımımız oldu. Naif karşılanmış olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, iftira atan kişiliğe tercih ederim. Umarım bunun sayısı da artar. Bu sektörün değişmesi lazım.

Niye hep Fenerbahçe diye sormak lazım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili de bir durum. Rakibimiz çok adayla seçime girecek ama hiçbiri Fenerbahçe'yi ağzından düşürmüyor. Aynısını Fenerbahçe'de göremiyorsunuz. 3 takımın yarıştığı bir yarış vardı. Hep imalar, iftiralar hep Fenerbahçe üzerinden. Bir strateji. Üzüldük, şaşırmadık. Bunlar büyük resme hitap etmeyen unsurlar.