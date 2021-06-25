Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Kongreye tek aday olarak giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

Koç'un sözlerinden satır başları:

KONGREYE KATILIM

2 bin 630 kongre üyemiz giriş yaptı. Bu rakam ne demektir, 2018'deki seçimlerimizde kora kor rekabet vardı... 20 yıllık bir başkan, yeni bir başkan adayı... Pandemi yoktu, üniversite imtihanı yoktu. Okullar henüz kapanmamıştı, dolayısıyla aileler şehir dışına çıkmamıştı. Geçen sefer 6 binin biraz aşağısındaydı. Dolayısıyla rakamları sağlıklı buluyorum.

"GÜZEL BİR HABERLE BAŞLAYALIM"

Güzel bir haberle başlayalım... Bayram Malkar kardeşimiz boksta olimpiyat kotasını aldı. Rakamımız 19'a çıktı, 25 diyorlar 22'ye de razıyız. İnşallah 20, 22, 25... Rekor kırdık bundan sonraki her rakam rekoru artırmaktır.

İki kongre üyesiyle yollarımızı ayırdık. Ben yönetime geldiğimde konulardan bir tanesi, ihraç edilen kongre üyelerin camiaya geri kazandırılmasıydı... Benim aldığım terbiyeye göre herkesin ikinci şansı hak ettiğini düşünüyorum. İlk tüzük değişikliğinde sizlerin de müsaadesi olduğunda tüzüğümüze koymaya hiçbir sakınca görmediğimizi duyurmak istiyorum. Bizim dönemimizde iki ihraç oldu. Bizim yaptığımız bir şikayet vardı, o da soruşturması başlamadan kendi rızasıyla istifasını verdi...

"Üç sene evvel burada büyük bir coşkuyla Fenerbahçe hatta Türk spor tarihindeki en yüksek katılımla bir seçim yapıldı, 20 yıllık bir başkanlık ve yeni bir aday... Demokrasi şöleni açısından çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum camia olarak. Çok büyük beklentileriniz vardı, hedeflerimiz planlarımız büyüktü. Geçirdiğimiz zor üç senede niyetlerimizin, emek, çabalarımızın, kalbimizin karşılığını ne yazık ki futbolda alamadık. Diğer branşlara girmeyeceğim bu aşamada ama bana sorarsanız iki ana rakibimizle kıyaslar ve içinde bulunduğumuz mali sıkıntılara baktığımızda futbol dışında o alanlarda çok çok başarılı olduk.

"FUTBOLDA İSTEDİKLERİMİZ OLMADI, SEÇTİĞİMİZ HOCALARLA İSTEDİKLERİMİZ OLMADI"

Futbolda istediklerimiz olmadı, seçtiğimiz hocalar, onlarla yapmak istediklerimiz olmadı. Beklenti çok yüksekti, hele ilk sene yaşadığımız hayal kırıklığı büyük üzüntülere, acılara sebebiyet verdi. Bugüne kadar hiçbir şey vadetmedim ama bu sefer sizleri mahcup etmeyeceğiz. Hepsinden daha dirayetli daha umutlu daha inançlıyız. Ana hedeflerimizden hiçbir sapma yok. Hedefler doğrudur ama uygulamada sorunlar yaşadık. Önümüzdeki seneden başlayarak şampiyonluklar geldikçe iyinin başarılı olabildiğini, nasıl olabileceğini göstereceğiz.

"GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ RUHU ÖYLE BİR AŞILAYACAĞIZ Kİ..."

Zaman zaman suçluyorsunuz, 'Yumuşaksınız' 'Kurullara adam sokmuyorsunuz' diyerek. Belki haklısınız ama Sivasspor maçında kazanabilseydik bunları yapmadan da şampiyon olunabiliyormuş diyebilecektik size. Türk futbolunda o günleri de göreceğiz yani başarının sadece ve sadece sahada yakalandığını da... Belli başlı kulüpler istediği gibi cirit atmakta, hakem atamakta, gözlemci raporlarını değiştirmekte eskisi kadar ve eskisi kadar talepkar değillerdir. Gidecek çok yolumuz var. Hep görmek istediğiniz ruhu öyle bir aşılayacağız ki Samandıra'ya bunu sahada ilk günden itibaren göreceksiniz.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

İlk sene çok çok kötüydü. İkinci sezonda 22. haftaya kadar şampiyonluğun favorisiydik... Sonrasında puan kayıpları yaşadık, nasıl yaşadığımızı herkes biliyor. Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız. Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız.

AZİZ YILDIRIM'A YANIT

Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Yapılan her konuşmada yapılan iyilere iyi, kötülere kötü dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz'la ilgili olarak istişare etmeye çalıştık. Sayın Fethi Pekin bir yere kadar yapabildi, karşı taraf bir yerden sonra buna gerek duymadı. Biz bir tarafta çalıştık, karşı taraf bir noktada. Sağ olsun Sayın Şekip Mosturoğlu, Pekin'le asgari şartlarda görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili, "Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE DE BİR PYK VAR!"

Fenerbahçe'de de bir PYK var. PYK ne? Paralel Yönetim Kurulu... Biz geldiğimizden bu yana Federasyon'a gidiyor, fotoğraf veriyorlar. Acaba TFF'ye gittiklerinde çok sevdikleri Federasyon Başkanına 28 şampiyonluk başvurusunu soruyorlar mı? Harcama Limitleri'yle ilgili olarak 'Fenerbahçe'ye neden haksızlık yapıyorsunuz?' diyorlar mı? Yoksa sistematik olarak hakem hatalarına ilişkin olarak 'Aman iyi yapıyorsunuz' mu diyorlar? Ali Koç nefreti, nasıl sizin Fenerbahçe başarısı için isteğinizin önüne geçiyor?