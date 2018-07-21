2018/2019 sezonunu Ülker Stadı'nda Feyenoord maçı ile açan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi başkan Ali Koç'a büyük destek vardı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Başkan Ali Koç, tribünleri gezerek taraftarlarla bütünleşti. Koç, sarı-lacivertli taraftarlarla beraber tezahürat yaptı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 21, 2018

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