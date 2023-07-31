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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Mithat Yenigün açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Mithat Yenigün açıklaması

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mithat Yenigün ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dile getirmiş olduğum sözlerin maksadını aştığını kendisi ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Sayın Mithat Yenigün'e, Kulübümüzün çatısı altında bugüne kadar verdiği tüm kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:07
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        Ali Koç'tan Mithat Yenigün açıklaması
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        Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında Mithat Yenigün ile ilgili kullandığı ifadelerle ilgili kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.

        Koç, şu ifadeleri kullandı: "29 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda, Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Sayın Mithat Yenigün ile ilgili dile getirmiş olduğum sözlerin maksadını aştığını kendisi ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Sayın Mithat Yenigün'e, Kulübümüzün çatısı altında bugüne kadar verdiği tüm kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum."

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