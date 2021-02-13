Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuştu. Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bugün Fenerbahçe'nin oynaması gereken gibi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı da iyiydik, biraz pozisyon verdik. Doğru yoldayız. Taraftarlarımız doğal olarak geçen hafta yaşananlardan dolayı endişeye kapıldı. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz"

"Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. Bu zihniyet oldukça Türk futbolunda barış ve kardeşlik olmaz. Böyle marjinal bir lig olarak devam ederiz"

"Arda'ya az bile ceza verdiler!"