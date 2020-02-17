Ali Poyrazoğlu, 'Hayatım Roman' adlı yeni oyununu Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşturdu. Renkli yaşamından özenle seçtiği anılarını ve hayata dair gözlemlerini paylaştığı oyunda Poyrazoğlu; hem düşündürdü hem hüzünlendirdi hem de güldürdü.

Ali Poyrazoğlu, 'Hayatım Roman'da hayat hikâyesine doğumundan itibaren başlıyor; "Ben gerçekten sahneye doğdum" diyen Poyrazoğlu bunun hikâyesini, annesi ve babasıyla olan ilişkilerini, çocukluğunu ve o dönemi seyirciye usta bir dille anlatıyor. Ardından tiyatroya nasıl gönül verdiği, yaşadığı zorluklar ve o zamanlardan bugünlere olan sağlam dostluklar geliyor. Anılarında Müjdat Gezen, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Savaş Dinçel, Haldun Dormen ile yaşadıkları başı çekiyor.