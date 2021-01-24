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Ali Rıza'nın büyük planı ne?

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 19. bölümünde Haşmet, Fuat’ı karşısına alır ve geçmişteki acımasız ihanetinin hesabını sormaya başlar fakat Fuat kolay çözülecek gibi değildir. Muzaffer’in ise Ali Rıza’dan bir isteği vardır ve eğer bu isteğini yerine getirmezse diye Muzaffer, onu en kıymetlisi üzerinden tehdit etmiştir. Ali Rıza sevdiklerine zarar gelmemesi için bedelini ödemek pahasına bir plan yapar. Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Ali Rıza'nın büyük planı ne? arıza son bölüm izle
HABERTURK.COM

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 19. bölümünde Haşmet, Fuat’ı karşısına alır ve geçmişteki acımasız ihanetinin hesabını sormaya başlar fakat Fuat kolay çözülecek gibi değildir. Babasına ulaşmak için her şeyi yapmaya razı olan Burak, karşısında ailenin başındaki isim olan Murat’ı bulur.

Murat anlaşmayı bozmak istemediği için kardeşiyle karşı karşıya gelmeyi göze almıştır. Muzaffer’in ise Ali Rıza’dan bir isteği vardır ve eğer bu isteğini yerine getirmezse diye Muzaffer, onu en kıymetlisi üzerinden tehdit etmiştir. Muzaffer’in elinde Halide’yi ve Haşmet’i ele verecek büyük bir kozu vardır. Ali Rıza sevdiklerine zarar gelmemesi için bedelini ödemek pahasına bir plan yapar.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 19. Bölüm Tanıtımları;

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