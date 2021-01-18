Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 18. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İhtiyar’ın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsorsiyum toplantısına damga vurur. Artık tüm dengeler alt üst olmuştur.

Haşmet, İhtiyar’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak şimdilik ateşkes ilan eder.

Halide, kendisini kurtarmak için kendi canını ortaya koyan Ali Rıza’ya kavuşmuş olmanın sevincini yaşar.

Ali Rıza, intikam için Ahmet ve Erol’un peşine düşer. Fatih ise herkesin katıldığı bir törenle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanır.

İhtiyar’ın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsorsiyum toplantısına damga vurur. Artık tüm dengeler alt üst olmuştur

ARIZA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...