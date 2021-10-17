Ali Şansalan günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. İşte Ali Şansalan'ın hayat hikayesi...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

1988 senesinde Çanakkale’de dünyaya gözlerini açan Ali Şansalan, aslen Çanakkaleli. 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olan Ali Şansalan, Süper Lig’deki ilk hakemlik deneyimini 2017 senesinde yaşadı. 2017 senesinin ocak ayında oynanan Karabükspor – Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Spor yazarları aracılığıyla, kariyerinde Türk hakem tarihinde eşine pek rastlanılmayan biçimde bi hayli hızlı bir yükseliş içinde olduğu gösterilen Ali Şansalan, Süper Lig’deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor – Karabükspor maçıyla yaşadı.