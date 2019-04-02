Manisa Turgutlu'da yaşayan, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan 12 yaşındaki Ali Savaş, başarısızlıkla sonuçlanan tedavi girişimlerine rağmen hayallerinden vazgeçmiyor.

AA'nın haberine göre; Ali ve Şadiye Savaş çiftinin en küçük çocukları Ali'nin henüz 6 aylıkken tespit edilen omurga eğriliği yıllar geçtikçe arttı.

4 KEZ AMELİYAT OLDU AMA...

AA'nın haberine göre; ailesinin çocuklarına tedavi imkanı bulmak için farklı illerdeki hastanelere başvurmasına, yapılan 4 ameliyata rağmen başarılı sonuç alınamadı. Oğlunu eğitim ve sosyal hayattan koparmamak için sürekli bir işte çalışamayan baba Ali Savaş, İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara ve Isparta'daki pek çok hastaneye başvurduklarını, İzmir'deki özel bir hastanede oğlunun 4 kez ameliyat edildiğini söyledi.

Son ameliyatın ardından kemiğin donma yaptığı ve tedavisinin başarılı olmadığının kendilerine söylendiğini dile getiren Savaş, tedavi ümitlerini yitirmediklerini kaydetti.

"OKULA DÜZENLİ GİDİP GELEMİYOR"

Savaş, oğlunun hastalığının ilerlediğini, büyüyen kemiğinin akciğerine baskı yapmaya başladığını ifade ederek, "Oğlum gittikçe kamburlaşıyor. Şu anda skolyoz ölçüsü 90'a yükseldi. Bu yüzden okula düzenli olarak gidip gelemiyor. Doğru düzgün nefes alamıyor. Okula götürüp getiriyorum, çantasını taşıyıp, sınıfına kadar çıkarıyorum" diye konuştu.

Anne Şadiye Savaş da oğlu Ali'nin yürümekte dahi zorlandığını bildirerek, "Ali, oyun oynayamıyor, nefes nefese kalıyor. Doktoru 'ileride akciğerine basınç yapabilir, o zaman daha tehlikeli' dedi.

Şu an 12 yaşında ama hastalığı nedeniyle yaşına kimse inanmıyor. Kilo alamıyor ve gitgide zayıflıyor.

"Skolyozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Savaş, bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

"ASKERE GİDEMEYECEĞİME ÇOK ÜZÜLDÜM"

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Savaş, hastalığının hayatını ve eğitimini olumsuz etkilediğini anlattı. Hastalığı nedeniyle çok çabuk yorulmaktan şikayetçi olan Ali Savaş, "Okulda arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum, oyun oynarken çok yoruluyorum. Doktorum 'büyüyünce askere gidemezsin' dedi. Bu beni çok üzdü, iyileşmek istiyorum. En büyük hayalim arkadaşlarımla birlikte koşmak, oynamak ve öğretmen olmak. Okumak, iyileşmek ve çok çalışmak istiyorum."