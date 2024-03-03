Ali Sunal: Süper Nova'm
Ali Sunal'ın kız kardeşi Ezo Sunal'ın kızı Nova, 3'üncü yaşına bastı. Ali Sunal yeğeninin doğum gününü "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm? her yaşın bir öncekinden daha güzel olsun canım yavrum" sözleriyle kutladı
2018'de Ömer Öztüyen ile nikâh masasına oturan Ezo Sunal, 2021'de kızı Nova'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Çiftin kızı Nova, 3'üncü yaşına girdi.
"HER YAŞIN BİR ÖNCEKİNDEN DAHA GÜZEL OLSUN"
Ali Sunal da yeğeni Nova Öztüyen'in doğum gününü çektirdiği dayı - yeğen fotoğrafıyla kutladı. Sunal, yeninin yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm. Her yaşın bi öncekinden daha güzel olsun canım yavrum."
"NOVA SANA BAYILIYOR DAYISI"
Anneanne Gül Sunal da oğlu Ali Sunal'a; "Ne ara dayı oldun benim tatlı benim canım benim aslan oğlum. Nova, sana bayılıyor dayısı" sözleriyle karşılık verdi.