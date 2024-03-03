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        Haberler Magazin Ali Sunal'ın yeğeni Nova 3 yaşında: Süper Nova'm - Magazin haberleri

        Ali Sunal: Süper Nova'm

        Ali Sunal'ın kız kardeşi Ezo Sunal'ın kızı Nova, 3'üncü yaşına bastı. Ali Sunal yeğeninin doğum gününü "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm? her yaşın bir öncekinden daha güzel olsun canım yavrum" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:22
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        2018'de Ömer Öztüyen ile nikâh masasına oturan Ezo Sunal, 2021'de kızı Nova'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Çiftin kızı Nova, 3'üncü yaşına girdi.

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        "HER YAŞIN BİR ÖNCEKİNDEN DAHA GÜZEL OLSUN"

        Ali Sunal da yeğeni Nova Öztüyen'in doğum gününü çektirdiği dayı - yeğen fotoğrafıyla kutladı. Sunal, yeninin yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm. Her yaşın bi öncekinden daha güzel olsun canım yavrum."

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        "NOVA SANA BAYILIYOR DAYISI"

        Anneanne Gül Sunal da oğlu Ali Sunal'a; "Ne ara dayı oldun benim tatlı benim canım benim aslan oğlum. Nova, sana bayılıyor dayısı" sözleriyle karşılık verdi.

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        "MİNNETLE DOLUYUM"

        Ezo Sunal da kızının doğum gününü; "Minnetle doluyum, iyi ki doğmuş" sözleriyle kutladı.

        #Ali Sunal
        #Ezo Sunal
        #Nova Öztüyen
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