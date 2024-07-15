Ali Sunal: Niloş'um 3 oldu
Ünlü oyuncu Ali Sunal, 3 yaşına giren kızı Nil'in doğum gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı; "Bugün coşku dolu festival kızımın doğum günü"
Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018'de nikâh masasına oturmuş Narin ve Nil adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
Ünlü oyuncunun, küçük kızı Nil'in doğum günün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Ali Sunal, paylaştığı o fotoğraflara şu ifadelerle yer verdi; "Benim miniciğim, bugün coşku dolu festival kızımın doğum günü. Bütün ömrün aynı coşkuyla geçsin, benim güzel, benim bebek kızım. Seni çok seviyorum… Niloş'um 3 oldu, inanması güç oldu."
Fotoğraflar: Instagram