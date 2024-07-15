Ali Sunal: Niloş'um 3 oldu

Ali Sunal, paylaştığı o fotoğraflara şu ifadelerle yer verdi; "Benim miniciğim, bugün coşku dolu festival kızımın doğum günü. Bütün ömrün aynı coşkuyla geçsin, benim güzel, benim bebek kızım. Seni çok seviyorum… Niloş'um 3 oldu, inanması güç oldu."

Fotoğraflar: Instagram