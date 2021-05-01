Ali Tandoğan: Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigDenizlispor
ABONE OL

Ali Tandoğan: Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor

Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan, küme düşmenin yine kaldırılması gerektiğini söyledi

Ali Tandoğan: Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor

Süper Lig'de küme düşmenin eşiğine kadar gelen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan, yarın takımının matematiksel olarak kurtuluş şansını kaybetme korkusuyla çıkacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi. Futbol Federasyonu geçen yıl pandemi nedeniyle sezon bittikten sonra liglerde küme düşmeyi 1 sezonluğuna iptal ederken Ali Tandoğan, "Pandemi döneminde masraflar arttı. Oyunculara ödemeler yapılamıyor. Yabancı oyuncular da bu nedenle tavır sergiliyor. Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzeleyen Tandoğan geçmişte Denizlispor'da uzun yıllar futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptığını, camiada yetiştiğini ve bu zor dönemde teknik direktörlük görevini kabul ettiğini söyledi. Tandoğan ikinci kez Denizlispor'a teknik direktör olarak gelirken, takımdaki sıkıntıların bilincinde olduğu dile getirdi.

Denizlispor'un önemli bir futbol markası olduğunu belirten Tandoğan, "Burası, tesisleri ve geçmişteki başarıları açısından üst düzey bir camia. Burası bir çiftlik değil. Yabancı ve Türk futbolcuların hepsi bizim evladımız. Buraya maddi beklenti içinde olmadan geldim. Bu bayrağı ayakta tutabilmek için geldik. Denizlispor biz olduğumuz sürece son ana kadar mücadelesinden vazgeçmeyecek. Küme düşmesi kesinleşse de biz son ana kadar vazgeçmeyeceğiz. Sahada her şeyimizi vermeye çalışacağız" dedi.

"BU SENE TAKIMLARIN LİGDE TUTULMASI GEREKİYOR"

Pandemi nedeniyle bu yıl da ligden düşmenin kaldırılması gerektiğini belirten Ali Tandoğan, "Bana göre bu sene takımlar açısından geçen yıldan daha ağır bir sezon geçiyor. Taraftar desteği olmuyor. Böyle bir pandemi ilk kez yaşanıyor. Bazı kulüpler akıllıca davranıp ona göre bir transfer politikası izliyor. Bizim gibi takımların istenilen kalitede oyunculara sahip olmayışı takımı bu noktalara taşıdı. Bana göre asıl bu sene ligden takımların düşürülmemesi gereken bir süreç. Pandemi döneminde masraflar arttı. Oyunculara ödemeler yapılamıyor. Yabancı oyuncular da bu nedenle tavır sergiliyor. Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPACAĞIZ"

Önlerindeki maçlarda sahada mücadeleyi bırakmayacaklarının altını çizen Tandoğan, "Biz buraya takımı toparlamak için geldik. Biz son ana kadar önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Çok sakat oyuncumuz var. Doğru dürüst maç oynamamış oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Her teknik direktör müthiş bir kadroyla sahaya çıkmak ister. Biz hiç bir zaman tam kadroyla sahaya çıkamadık. Elinizden gelen her şeyi yapacağız. Gerisi artık oyuncu grubunda" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Emre Belözoğlu'ndan futbolculara: Kupayla taçlandıracaksınız
FUTBOLAlanya maçı sonrası o sözler!
Allahyar'a Lucescu talip!
FUTBOLLucescu peşinde!
Mohamed'in parası Diagne'den!
FUTBOLMohamed'in parası Diagne'den!
İngiltere Premier Lig'de "oruç düzenlemesi" gündeme geldi
FUTBOL"Oruç düzenlemesi" gündeme geldi
Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor!
FUTBOLJuventus'a veda!
Fenerbahçe'ye Altay müjdesi!
FUTBOLFenerbahçe'ye Altay müjdesi!
Cüneyt Çakır: "Oldum dediğiniz gün hakemliğinizin bittiği gündür"
FUTBOL"Oldum dediğiniz gün bittiğiniz gündür"
Fenerbahçe'de Mesut Özil dikkatleri üzerine çekti
FUTBOLİstatistikleri dikkat çekti!
Trabzonspor, transfer politikasında taviz vermeyecek
FUTBOLTransferde taviz yok!