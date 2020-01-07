İHA

TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 10. sırada tamamlayan Altay, devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Yoğun bir kamp dönemi geçiren İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Ali Tandoğan, takımın son durumu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“SEZONU İYİ YERLERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Altay’ın ligin 17 haftalık bölümündeki performansını değerlendirerek konuşmasına başlayan Tandoğan, “Zaman zaman beklentilerin çok yüksek olduğu ortamlarda istediğiniz sonuçları alamadığınızda doğal olarak oyuncular düşüş yaşayabiliyorlar. Biraz şansa ihtiyacınız olduğu süreç olabiliyor, şansı da herkes kendi oluşturur. Biz geldikten sonra şunu gördük ki takım biraz kopuk. Saha içerisinde kopuk anlamında söylemek istiyorum. Bunu biraz tamamlamaya çalıştık. Çok kısa sürede oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar, kolay değildi. Bir de çok zor maçlar oynadık. Adana Demirspor, Erzurumspor, Giresunspor bunlar çıkış yakalayan takımlardı. Buradan aldığımız puanlar bizim için çok değerliydi. Çok kötü de geçebilirdi, futbolun içinde olan şeyler bunlar. Ama biz iyi geçirdik. İkinci yarı çok daha zor olacak. Herkesin birbirini çok rahat yenebileceği bir ligdeyiz. Daha önceki dönemlerde bunlar yaşanmıyordu. Sürprizler nadir olurken burada çok fazla sürprizler olmaya başladı. Çok iyi hazırlanıp ve çok disiplinli oynayıp sezonu iyi yerlerde bitirmek niyetimiz” diye konuştu.

“İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”

Yeteneğin yanında futbolcunun oyun disiplini içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Ali Tandoğan, “Bugün elinizde bir Messi olsa zaman zaman bazı fedakarlıklar yaparsınız. Ama bizde öyle bir oyuncu yok. Bu ligde çok koşmayan, çok mücadele etmeyen takımlar başarıya ulaşamıyor. Benim oyun felsefemde takım oyunu var. Biz sezon başı kampında olmadığımız için neler yaptıklarını, nasıl ilerlediklerini bilmiyoruz ama geldikten sonra çok yol kat etmeye başladılar. Daha da iyi olacağız. Ama zamana ihtiyacımız var, hemen olacak bir şey değil. Maç periyodunda da çok fazla zamanımız olmadı. Üçer günlük antrenmanlarda ara yükleme yaptık derken hemen maç haftası geliyordu. Burada hızlandırılmış yüklemeler yapıyoruz. 1 ay aramız olmadığı için kondisyon yüklemesi zamanımız da çok olmuyor. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tandoğan, play-off şanslarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Hedeflerimiz arasında tabii ki bunlar var. Biz Altay kulübüyüz. Allah kötü günler yaşatmasın bize. Ama futbolun içinde her şey var. Biz o günleri yaşamak istemiyoruz. Hedefimiz hep yukarıya olacak.

“KLOPP DÜNYA ÜSTÜNDE BİR HOCA”

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile benzer yapıda olduklarını dile getiren genç teknik adam, “Beğendiğim Klopp var. Hoşuma gidiyor, çok iyi hoca. Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. Tabii o dünya üstünde bir hoca şu anda. Bizim o noktalara gelebilmemiz için çok çalışmamız lazım. İnşallah bunu başarıp belki de ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

“AVRUPAYA AÇILMAM GEREKİYOR”



Ali Tandoğan, kariyer hedefline ilişkin olarak da, “İlk başlarda hedefim Türkiye Ligi’nde en üst takımlardı. Şimdi inşallah Avrupa’ya açılırız, açılmam gerekiyor” dedi.