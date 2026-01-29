Ali Tutal ile Necdet Kökeş'in sağlık durumları stabil

Türk sinemasına yıllarca emek veren, karakterleriyle hafızalarımıza kazınan iki dev isim; Ali Tutal ile Necdet Kökeş, bir süredir devam eden yaşam mücadelelerinde kritik eşiği aşmaya çalışıyor. Son gelen bilgilere göre, her iki sanatçının da sağlık durumlarının an itibarıyla stabil seyrettiği ve tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

TEDAVİSİNE YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİLİYOR

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizini atlatan 76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, dört gün önce evinde beyin kanaması geçirerek acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi halen yoğun bakım ünitesinde devam eden Tutal’ın durumu doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

Ali Tutal

İKİ AYDIR GÖZETİM ALTINDA

81 yaşındaki Necdet Kökeş ise Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altında. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirildi.