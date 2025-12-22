Ali Yavuz Kol: Hakem bize söylemişti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a 3-0 yenildi. Lacivert beyazlılar, ligi ilk yarısında 15 puan toplayabildi.

Galatasaray maçının ardından Kasımpaşa futbolcusu Ali Yavuz Kol, flaş açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız." dedi.