        Aliağa Petkimspor: 82 - Dinamo Sassari: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 82 - Dinamo Sassari: 70 | MAÇ SONUCU

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 82-70 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:40
        Aliağa Petkimspor 4'te 4 yaptı!
        Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 82-70 mağlup etti.

        Grupta liderliğini koruyan Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle 4'te 4 yaptı. Sassari ise maç kazanamadı.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccralli (Fransa), Kirile Tvauri (Gürcistan)

        Aliağa Petkimspor: Franke (18), Whittaker (15), Efianayi (11), Blumbergs (11), Sajus (10), Brown (9), Troy Selim Şav (4), Floyd (2), Mustafa Kurtuldum (2), Yunus Emre Sonsırma

        Dinamo Sassari: Pullen (17), Thomas (12), McGlynn (10), Buie (7), Zanelli (7), Visconti (5), Ceron (4), Vincini (4), Johnson (2), Mezzanotte (2)

        ​​​​​​​1.⁠ ⁠Periyot: 20-25

        Devre: 47-43

        3.⁠ ⁠Periyot: 66-57

        4. Periyot: 82-70

