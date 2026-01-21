Aliağa Petkimspor: 82 - Dinamo Sassari: 70 | MAÇ SONUCU
FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 82-70 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 82-70 mağlup etti.
Grupta liderliğini koruyan Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle 4'te 4 yaptı. Sassari ise maç kazanamadı.
Salon: ENKA
Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccralli (Fransa), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Aliağa Petkimspor: Franke (18), Whittaker (15), Efianayi (11), Blumbergs (11), Sajus (10), Brown (9), Troy Selim Şav (4), Floyd (2), Mustafa Kurtuldum (2), Yunus Emre Sonsırma
Dinamo Sassari: Pullen (17), Thomas (12), McGlynn (10), Buie (7), Zanelli (7), Visconti (5), Ceron (4), Vincini (4), Johnson (2), Mezzanotte (2)
1. Periyot: 20-25
Devre: 47-43
3. Periyot: 66-57
4. Periyot: 82-70