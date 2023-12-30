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        Haberler Spor Basketbol STBL Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 99-95 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 99-95 (MAÇ SONUCU)

        Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:27
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi.

        İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada ev sahibi ekip Yunus ve Efianay ile 15-10 üstünlük kurdu. Bruinsma ile etkili olan ve son 2 dakikaya 22-18 önde giren Onvo Büyükçekmece Basketbol, periyodu 25-24 önde bitirdi.

        İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 33-32 üstün geçen Aliağa Petkimspor, son dakikaya 45-44 önde girdi. Konuk ekip, son saniyede Ray'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 49-47 üstün gitti.

        Üçüncü periyoda Simmons'ın basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı 60-57 önde geçti. Aliağa Petkimspor, Starks'ın 3 sayılık basketiyle 6 sayılık farka (72-66) ulaştığı periyodu 72-68 üstün tamamladı.

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        Final periyodun başında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 5 dakikaya 83-78 önde girdiği müsabakadan 99-95 galip ayrıldı.

        Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncuları, ısınmaya üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkarken, müsabakadan önce İstiklal Marşı okundu.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 18, Thomas 5, Aldridge 10, Simmons 21, Emre Tanışan, Starks 12, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 3, Tayfun Erülkü

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Erdi Gülaslan, Perez 23, Bruinsma 8, Thomas 8, Ray 18, Leon Apaydın 4, Emircan Koşut 10, Yesukan Onar 2

        1. Periyot: 24-25

        Devre: 47-49

        3. Periyot: 72-68

        5 faulle çıkanlar: 36.42 Emircan Koşut, 39.43 Ray (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 37.33 Thomas (Aliağa Petkimspor)

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