Alıç meyvesi; gülgiller familyasının dikenli çalılarından oluşmuş ağaçlarda kuzey ılıman iklim kuşağında yetişiyor. “Yemişen” isminin de kullanıldığı bu meyve çoğunlukla dağlık, ormanlık alanlarda bulunur. Süs bitkisi olarak da kullanılan alıç meyvesinden elde edilen alıç sirkesi, birçok derdin devasıdır. Alıç sirkesi, alıç meyvesinden elde edilen bir sirkedir. Doktorlar da ilaç yanında kullanılmasını tavsiye ettiği alıç sirkesi, damar tıkanıklıklarını gidererek kan dolaşımının hızlanmasına katkı sağlar. Alıç sirkesinin faydaları da alıç meyvesinden kaynaklanır. Ülkemizde birçok bölgede yetişmektedir. Ülkemizin birçok farklı bölgesinde; akdiken, kuş yemişi, alış, kızılcık, kızlar yemişi veya geyik dikeni gibi çeşitli adlarla tanınır. Kırmızı ve sarı renkte meyveleri bulunur. Alıç sirkesi, evlerde kolaylıkla yapılabilmektedir.

Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Yapılan çalışmalara göre; alıç sirkesinin faydaları arasında yüksek tansiyonu düşürmesi görülür. Hipertansiyonu düşürücü tesiri vardır. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kalbe iyi gelir.

Anjin yani göğüs ağrısını hafifletici etkisi vardır.

Strese karşı etki ederek rahatlatıcı etkiye sahiptir. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etkilidir.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, alıç sirkesi kötü kolesterolü düşürür. Yani kolesterol seviyesini de dengeler.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların kalp rahatsızlığını azalttığı, kalp krizi, felç riskini düşürdüğüne dair düşünceler vardır. Bu sebeple antioksidan içeriği yüksek besinler tüketmeniz kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranınızı düşürebilir.

Uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Menopoz sebebiyle kadınlarda sıcak basması, terleme, bunalma gibi durumlar oluşur. Yumurtalıklara etki ederek menopoz döneminde rahatlamaya yardımcıdır.

Hazımsızlık gibi sindirim sistemi hatalıklarına iyi gelir. Sindirimi rahatlatmasının yanı sıra, ishal ve mide ağrısı için de yararlıdır.

Karaciğere de faydalıdır.

Alıç sirkesi böbrek hastalıklarına iyi gelmesiyle de bilinmektedir.

Kış aylarında sık sık yakalandığınız grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı faydalıdır.

Kalp, damar sistemine de faydası vardır.

Hafızayı da kuvvetlendirir, unutkanlığı önler.

Şeker hastalığı (diyabet rahatsızlığı) olan kişiler de alıç sirkesini kullanabilir.

İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Oksijen ve kan dolaşımını hızlandırır: Damarları temizler, genişleterek vücuda daha fazla oksijen girmesini sağlayan alıç sirkesi, aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır.

Damar Sertliğine İyi Gelir: Beyindeki damarların tıkanması, kangren, kalp krizi, beyin kanaması gibi birçok ciddi rahatsızlığın tetikleyicisi olan damar sertliğine iyi gelir. Ayrıca kalp krizi geçirmiş kişilerin; kan basıncı sorunlarının da çözülmesine yardımcıdır.

Beyindeki damarların tıkanması, kangren, kalp krizi, beyin kanaması gibi birçok ciddi rahatsızlığın tetikleyicisi olan damar sertliğine iyi gelir. Ayrıca kalp krizi geçirmiş kişilerin; kan basıncı sorunlarının da çözülmesine yardımcıdır. Kalp Sağlığını Korur: Kalp ritim bozukluğu, kalp çarpıntısına iyi gelir. Alıç sirkesi, kronik kalp yetmezliği hastalarında da olumlu tesirler gösterir. Kalp yetmezliği veya vücutta yaşanan iltihaplı hastalıklar ertesi meydana gelen kalp kaslarındaki zayıflamayı gidermeye yarar.

Kalp ritim bozukluğu, kalp çarpıntısına iyi gelir. Alıç sirkesi, kronik kalp yetmezliği hastalarında da olumlu tesirler gösterir. Kalp yetmezliği veya vücutta yaşanan iltihaplı hastalıklar ertesi meydana gelen kalp kaslarındaki zayıflamayı gidermeye yarar. Böbrek Hastalıklarının Tedavisinde: Doğal bir idrar söktürücü olduğundan böbrek kumunu dökmede birebirdir. Kabızlık, ishal gibi sorunların da çözülmesine katkı sağlar.

Doğal bir idrar söktürücü olduğundan böbrek kumunu dökmede birebirdir. Kabızlık, ishal gibi sorunların da çözülmesine katkı sağlar. Üst Solunum Yolu Hastalıklarında: Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıkların iyileşme sürelerini hızlandırır. Doğal bir ateş düşürücü olan sirke aynı zamanda da boğaz iltihabını geçirir, göğüs bölgesinde yaşanan sorunlara iyi gelir.

Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıkların iyileşme sürelerini hızlandırır. Doğal bir ateş düşürücü olan sirke aynı zamanda da boğaz iltihabını geçirir, göğüs bölgesinde yaşanan sorunlara iyi gelir. Stresi Azaltır: Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki yarattığından stresi azaltır. Özellikle uyku sorunu yaşayan kişilerin kullanması tavsiye edilir. Ayrıca alıç sirkesinin panik atak hastaları üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki yarattığından stresi azaltır. Özellikle uyku sorunu yaşayan kişilerin kullanması tavsiye edilir. Ayrıca alıç sirkesinin panik atak hastaları üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kilo Vermeye Yardımcıdır: Mide, bağırsak problemlerine iyi gelerek bu organların görevlerini doğru yerine getirmelerini sağlar. Bu nedenle yapılan diyetle birlikte alıç sirkesi, kilo vermek için kullanılır.

Mide, bağırsak problemlerine iyi gelerek bu organların görevlerini doğru yerine getirmelerini sağlar. Bu nedenle yapılan diyetle birlikte alıç sirkesi, kilo vermek için kullanılır. Menopoz Döneminin Rahat Geçirmenizi Sağlar: Menopoz dönemlerinde kadınlar da sıklıkla; terleme, bunalma, sıcak basması gibi durumlar görülür. Alıç sirkesinin yumurtalıklara tesir etmesi nedeniyle bu tarz durumlar en aza indirgenir, daha rahat bir menopoz dönemi geçirilir.

Menopoz dönemlerinde kadınlar da sıklıkla; terleme, bunalma, sıcak basması gibi durumlar görülür. Alıç sirkesinin yumurtalıklara tesir etmesi nedeniyle bu tarz durumlar en aza indirgenir, daha rahat bir menopoz dönemi geçirilir. Sindirimi Rahatlatır: Hazımsızlık gibi mide sorunları yaşayan kişilerde sindirimi rahatlatma etkisi gösterir. Ayrıca alıç sirkesi, mide ağrıları, kramplara da iyi gelir.

Hazımsızlık gibi mide sorunları yaşayan kişilerde sindirimi rahatlatma etkisi gösterir. Ayrıca alıç sirkesi, mide ağrıları, kramplara da iyi gelir. Süt Üretimine Yardımcıdır: Emziren annelerin doktorlarına danışarak kullanması tavsiye edilir. Alıç sirkesi süt üretimine yardımcı olur.

Emziren annelerin doktorlarına danışarak kullanması tavsiye edilir. Alıç sirkesi süt üretimine yardımcı olur. Bağırsak Parazitlerini Temizler: Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin üremesine yardımcıdır. Bağırsak parazitlerinin temizlenmesinde de aktif görev alır.

Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin üremesine yardımcıdır. Bağırsak parazitlerinin temizlenmesinde de aktif görev alır. Hafızayı Güçlendirir: Beyne direk etki etmesinden dolayı hafızayı güçlendirir, unutkanlığın geciktirilmesi ve önlenmesine yardımcıdır.

Beyne direk etki etmesinden dolayı hafızayı güçlendirir, unutkanlığın geciktirilmesi ve önlenmesine yardımcıdır. Kolesterolü Önler: Yapılan çalışmalar sonucunda alıç sirkesinin kötü kolesterolü önleyerek kolesterol seviyesini düzenlediği kanıtlanmıştır.

Evde Alıç Sirkesi Nasıl Yapılır?

Alıç sirkesinin yararlarından faydalanmak isteyenlere, evlerinde doğal yöntemlerle alıç sirkesi yapabilmeleri için gerekli olan malzemeler ve hazırlama şekli:

Malzemeler:

500 gr alıç meyvesi

1 çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı ölçüsünde toz şeker

1 Trabzon hurması

Su

Yapılışı: Önce 500 gram alıç meyvesi temizleyip doğrayın ve bir kavanoz içine Trabzon hurması ile birlikte koyun. Daha sonra; üzerine 1 kahve fincanı toz şeker ile 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyin ve ağzına bir poşet veya tülbent koyarak kapağı sıkıca kapatın. Hazırlanan karışımı oda sıcaklığında ve güneş almayacak bir yerde 15 gün kadar bekletin. 15. günün sonunda alıç sirkesinin hazır olup olmadığını kıvamına bakarak kontrol edin. Kıvamına geldiğinde bir tülbent yardımıyla süzün ve kullanıma hazır hale getirin. Alıç sirkesini bu tarif ile hazırlayabileceğiniz gibi arzu ederseniz birçok aktar veya semt pazarından da hazır olarak temin edilebilir.

Alıç Sirkesi Nasıl Kullanılır?

Alıç sirkesinin faydalarından yararlanmak isteyenler; her gün 1 bardak su içerisine 1 çay kaşığı kadar alıç sirkesi karıştırarak tüketebilirler. Bunun yanı sıra salatalar veya sebze yemekleri ile beraberde tüketilebilir. Alıç sirkesinin günlük tüketim miktarının 1 çay kaşığını geçmemesi, herhangi bir yan etki göstermemesi adına ek olarak tavsiye edilmektedir.