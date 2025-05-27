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        Haberler Magazin Alican Aytekin kendisini Cüneyt Arkın'a benzetti - Magazin haberleri

        Alican Aytekin kendisini Cüneyt Arkın'a benzetti

        Ayna karşısında sakalını kesip, saçına şekil veren Alican Aytekin, kendisini merhum oyuncu Cüneyt Arkın'a benzetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:39
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        Alican Aytekin, ayna karşısında sakalını kesip, saçına verdiği şekil ile 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzedi.

        O anları kaydeden Alican Aytekin; "Ve sonra dedi ki" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

        Yakın arkadaşının paylaşımına yorum yapan Burcu Biricik de "Sen ve ben adeta Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız neyiz?" ifadelerini kullandı.

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        #Alican Aytekin
        #Cüneyt Arkın
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