Alican Aytekin kendisini Cüneyt Arkın'a benzetti
Ayna karşısında sakalını kesip, saçına şekil veren Alican Aytekin, kendisini merhum oyuncu Cüneyt Arkın'a benzetti
Giriş: 27.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:39
Alican Aytekin, ayna karşısında sakalını kesip, saçına verdiği şekil ile 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzedi.
O anları kaydeden Alican Aytekin; "Ve sonra dedi ki" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Yakın arkadaşının paylaşımına yorum yapan Burcu Biricik de "Sen ve ben adeta Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız neyiz?" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ