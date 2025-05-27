Alican Aytekin kendisini Cüneyt Arkın'a benzetti

Alican Aytekin, ayna karşısında sakalını kesip, saçına verdiği şekil ile 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzedi.

O anları kaydeden Alican Aytekin; "Ve sonra dedi ki" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

Yakın arkadaşının paylaşımına yorum yapan Burcu Biricik de "Sen ve ben adeta Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız neyiz?" ifadelerini kullandı.