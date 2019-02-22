Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip 'Alice Harikalar Diyarı'nda' çağdaş bir müzikal uyarlama olarak önceki akşam üçüncü kez sahnelendi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim’in paylaştığı Alice, oyuncuların performanslarıyla tam not aldı.

Önceki akşam gerçekleşen Alice Müzikali'ne Yelda Demirören, nişanlısı Haluk Kalyoncu ve kardeşi Cemal Demirören ile katıldı. Katılanlar arasında Asuman Dabak da vardı. Mehmet Dinçerler ise geceye sarışın bir güzelle katıldı.