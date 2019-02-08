Ünlüler 'Alice Harikalar Diyarı'nda

Giriş: 08.02.2019 - 10:17 | Güncelleme:  

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevirilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla, çağdaş bir müzikal uyarlama olarak dün akşam ilk kez sahnelendi

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     Alice Müzikali’nin rüya kadrosu, dün akşam ilk kez sahne aldı. Serenay Sarıkaya “Alice”, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolleriyle, sergiledikleri dans performansları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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    Hazırlıkları yaklaşık 3 ay süren ve ilk 2 ay provaların büyük bir gizlilikte yürütüldüğü müzikal, duyurulduğu andan itibaren büyük merak uyandırmıştı. Biletleri çıktığı gün tükenen 'Alice' müzikali de izleyenlerden tam not aldı. Bu özel gecenin konukları arasında cemiyet ve magazin dünyasından bir çok isim de yer aldı.

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    Son prova gününde sevgilisi Seranay Sarıkaya'yı yalnız bırakmayan Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, ilk gösterim gününde de sevgilisini yalnız bırakmadı.

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    Bu özel geceye gelenler arasında, Ahmet Nazif Zorlu, Zülal Zorlu, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Dolunay Soysert, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, Kubilay Aka, Ayça Ayşin Turan, Ceyda Düvenci, , Bensu Soral, Birce Akalay, Tarık Ünlüoğlu, Gülenay Kalkan, Seda Bakan, Eser Yenenler, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel, Aytaç Şaşmaz, Can Bonomo, Öykü Karayel, Bige Önal, Onur Saylak, Burcu Biricik, Aydan Taş, Şebnem Bozoklu, Kerem Bürsin, Nil Karaibrahimgil, Dilek Hanif, Beste Bereket, İbrahim Büyükak, Hadise, Gülşah ve Aslışah Alkoçlar gibi pek çok ünlü isim katıldı.

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    İşte geceden görüntüler...

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