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Hazırlıkları yaklaşık 3 ay süren ve ilk 2 ay provaların büyük bir gizlilikte yürütüldüğü müzikal, duyurulduğu andan itibaren büyük merak uyandırmıştı. Biletleri çıktığı gün tükenen 'Alice' müzikali de izleyenlerden tam not aldı. Bu özel gecenin konukları arasında cemiyet ve magazin dünyasından bir çok isim de yer aldı.