Alişan - Buse Varol ile Eda Ece - Buğrahan Tuncer çifti Paris'te
Nisan ayında kızları Mina İpek'e kavuşan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, çıktıkları Paris tatilinde aşka geldi. Onları takip eden bir diğer çift ise Alişan ile Buse Varol oldu. Çiftler, Eyfel Kulesi'nin önünde poz verdi
4 Nisan'da bebekleri Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, Paris'e gitti.
Çift, çıktıkları Paris tatiline dair kesitlerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Buğrahan Tuncer, eşi Eda Ece ile Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nin de yer aldığı bu kareyi yayımladı.
Eda Ece Buğrahan Tuncer'in ardından Alişan ve Buse Varol'un da Paris'te olduğu ortaya çıktı.
Baş başa tatil yapmak için yurt dışına çıkan Alişan ile Buse Varol, Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirdi.
Alişan ayrıca tatil sırasında imaj değişikliğine giderek, sakallarını kestirip sadece bıyık bıraktı. Ünlü şarkıcı, yayımladığı bu karede ise yeni imajını beğenilip beğenilmediğine dair takipçilerine soru yöneltti.