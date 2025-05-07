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        Haberler Magazin Alişan'dan evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

        Alişan'dan evlilik yıl dönümü kutlaması

        Alişan, iki çocuğunun annesi Buse Varol ile evliliğinin 8'inci yıl dönümünü kutladı; "Hem bana mükemmel bir eş hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:59
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        "8'inci yıla giriyoruz"
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        2018'de Buse Varol ile evlenen, Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunan Alişan, 8'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        Sosyal medya hesabından Buse Varol ile olan fotoğrafını paylaşan şarkıcı, eşine "6 Mayıs 2018’de birleştirmiştik hayatlarımızı ve bugün 6 Mayıs 2025... 7 yıl bitiyor bugün ve çok şükür 8'inci yıla giriyoruz. Hem de +2 fazlayla... Hem bana mükemmel bir eş hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum" sözleriyle seslendi.

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        #alişan
        #Evlilik yıl dönümü
        #Buse Varol
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