Alişan, taburcu oldu
8'inci Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ne giderken rahatsızlanan Alişan, apandisit ameliyatı olmuştu. Ünlü şarkıcı, dün taburcu olduğunu duyurdu
Geçtiğimiz pazar günü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8. Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde sahne alması beklenen Alişan, Sivrihisar'a gelirken şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
47 yaşındaki şarkıcı; "Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm, söz. Ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" demişti.
Ameliyat olan Alişan, dün taburcu olduğunu açıkladı.