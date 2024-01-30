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47 yaşındaki şarkıcı; "Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm, söz. Ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" demişti.