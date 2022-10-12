Alişan'nın çocukları Burak ile Eliz'den düet

"Düet kıvamına getirene kadar devam" 0:00 / 0:00

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2018'de evlenen Alişan ile Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları oğulları Burak'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz yıl da kızları Eliz'e kavuşarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Çocuklarıyla keyifli anlarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan 46 yaşındaki şarkıcı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz'in mikrofonla düet yaptığı anları "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" notuyla yayınladı.