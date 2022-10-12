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Alişan'nın çocukları Burak ile Eliz'den düet

Oyuncu Buse Varol ile evli olan Alişan, oğlu Burak ile kızı Eliz'in evde şarkı söylediği anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" ifadelerini not düştü

Alişan'nın çocukları Burak ile Eliz'den düet - Magazin haberleri
"Düet kıvamına getirene kadar devam"
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HABERTURK.COM

2018'de evlenen Alişan ile Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları oğulları Burak'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz yıl da kızları Eliz'e kavuşarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Çocuklarıyla keyifli anlarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan 46 yaşındaki şarkıcı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz'in mikrofonla düet yaptığı anları "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" notuyla yayınladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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