Alisson'dan Galatasaray kararı!
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'da forma giyen yıldız file bekçisi Alisson Becker'e teklif yaptığı öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin bu teklife olumsuz dönüş yaptığı iddia edildi.
Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'da, kaleci transferi için çalışmalar sürüyor.
Bu doğrultuda, Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool forması giyen Alisson Becker için bir hamle yaptığı öne sürüldü.
TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP
Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Alisson Becker'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Brezilyalı file bekçisinin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.
13 MAÇTA KALEYİ KAPATTI
Alisson Becker, geride kalan sezonda Liverpool formasını 35 maçta giydi ve 13'ünde kalesini gole kapattı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK
32 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.