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Köpeğini bir eğitim merkezine kaydettirdi. Ve iddiaya göre eğitmen köpeği araçta unuttu ve alışveriş merkezine gitti. 1 yaşındaki Hera isimli Alman çoban köpeği iddiaya göre nefessiz kalıp aracın içinde feci şekilde can verdi.

EĞİTİLMEK ÜZERE EMANET EDİLMİŞTİ

Show Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre Hera, Beykoz Riva'da bulunan köpek eğitim merkezine bırakıldı. 10 bin lira karşılığında eğitilecek olan Hera'ya emanet olarak bakın kadın öğretmen Beykoz Çubuklu sahilinde gezdirdi.

KÖPEĞİ ARACIN İÇİNDE UNUTUP GİTTİ

Sonra ise içinde bir kafes olan panelvan aracına bıraktığı Hera'yı eğitim merkezindeki yetkililere teslim etmeyi unuttu. Ve talihsiz köpek havasızlıktan can verdi.

Köpeği sahiplenen Levent Sarıboğa şimdi hakkının hukuk yollarında aramaya hazırlanıyor.