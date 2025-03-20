Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aliye Uzunatağan, Nişantaşı'nda görüntülendi. SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez Hanım' karakterini canlandıran oyuncu; "Proje bu sezon final yapacak mı?" sorusuna; "Devam kararı verdiler. Dizi çok iyi gidiyor" yanıtını verdi.

Aliye Uzunatağan, "Siz devam edecek misiniz?" sorusuna ise "Şimdilik öyle görünüyor. Ana karakterler değişmez" diye cevap verdi.

REKLAM Usta oyuncu, kızı Ayşecan Tatari'nin sekiz yıllık eşi Edip Tepeli'den boşanma kararı alması hakkında da konuştu.

Aliye Uzunatağan; "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar. Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu" ifadelerini kullandı.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin Müjgan isminde bir kızları var. Aliye Uzunatağan, "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" sorusuna; "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi" cevabını verdi.