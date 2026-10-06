Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile olan aşkını anlattı

"ÇOK BÜYÜK BİR AŞKTI"

"En son ne zaman aşık oldunuz?" sorusuna yanıt veren Aliye Uzunatağan, merhum oyuncu Cüneyt Türel ile yaşadığı aşkı şu sözlerle anlattı: Kaybettim o aşkı ama çok mutluydum onunla. Çok büyük bir aşktı. Aynı meslekteydik, 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk. Unutulmaz bir şey o. Birlikte üretiyorduk; bazı oyunların dramatürjisini yapıyorduk, birlikte oynarız diye.