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        Haberler Magazin Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile olan aşkını anlattı

        Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile olan aşkını anlattı

        Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, merhum meslektaşı Cüneyt Türel'le yaşadığı büyük aşkı anlattı. Uzunatağan, "Çok büyük bir aşktı. 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 22:44 Güncelleme:
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        Oyuncu Aliye Uzunatağan, konuk olduğu programda özel hayatına ve geçmiş evliliklerine dair açıklamalarda bulundu. 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Cüneyt Türel ile yaşadığı 10 yıllık büyük aşka da değinen 74 yaşındaki oyuncu, o döneme dair anılarını paylaştı.

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        Hayatı boyunca üç kez evlendiğini belirten Aliye Uzunatağan, bu evliliklerin kendi isteğiyle olmadığını vurguladı. Oyuncu, "Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim; ne gelinlik ne de düğün sevdim. Ablamın gelinliğini giyerek evlendim, erkek tarafı garipsese de benim için hiç önemi yoktu. İki evliliğim kısa sürerken, son evliliğim 10 yıl sürdü" dedi.

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        "ÇOK BÜYÜK BİR AŞKTI"

        "En son ne zaman aşık oldunuz?" sorusuna yanıt veren Aliye Uzunatağan, merhum oyuncu Cüneyt Türel ile yaşadığı aşkı şu sözlerle anlattı: Kaybettim o aşkı ama çok mutluydum onunla. Çok büyük bir aşktı. Aynı meslekteydik, 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk. Unutulmaz bir şey o. Birlikte üretiyorduk; bazı oyunların dramatürjisini yapıyorduk, birlikte oynarız diye.

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        'Yasemin'in Penceresi' adlı programa konuk olan Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel'in 2012 yılındaki vefat anını paylaştı. Oyuncu, "Odaya girdiğimde doktor dedi ki, 'Uyuttuk Aliye Hanım, kusura bakmayın.' Yatağın kenarına oturdum, böyle sevdim onu. 'Sen benim canımdın, hep de öyle kalacaksın' dedim. Çat dedi, gözünü açtı. Doktorlar şaşırdı; öyle baktı baktı ve tekrar uyudu" ifadelerini kullandı.

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        Aliye Uzunatağan'ın son evliliğinden Ayşecan Tatari adında bir kızı bulunuyor. Tatari, 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Duygu karakteriyle tanınmıştı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, HT Magazin

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        #aliye uzunatağan
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        #ayşecan tatari
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