Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aliye Uzunatağan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Sönmez' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında konuşan usta oyuncu; "Her şey yolunda çok güzel gidiyoruz inşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMLİ OYUNCULARI ÇOK BEĞENİYORUM"

Sürprizleri olan muhteşem bir bölüm çektiklerini ifade eden Aliye Uzunatağan, gazetecilerin kendisine genç oyuncuları sorması üzerine; "Çok iyi genç oyuncular var. Çok çok iyi olanlar mevcut. Ben eğitimli oyuncuları çok beğeniyorum" dedi.