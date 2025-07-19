Aliyev'den Ermenistan açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasında vurularak Kazakistan'da düşen yolcu uçağına ilişkin, "Suçlarını itiraf etsinler. Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." dedi ve uluslararası adalete başvuru yapacaklarını bildirdi.

Aliyev, 3. Şuşa Global Media Forumu'nun katılımcılarıyla Hankendi şehrinde bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Zengezur Koridoru'nun ABD şirketi tarafından yönetilmesi önerisine değinen Aliyev, "Bunu Ermenistan yönetimine sormak lazım. Bizim arazimizde herhangi bir şirket yönetimi söz konusu olamaz." dedi.

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Ermenistan'daki Avrupa Birliği Gözlem Misyonu'na değinen Aliyev, "Onlar profesyonel ajanlardır. İran'a karşı casusluk faaliyetinde bulunuyorlar. Bazen dürbünle bizi de izliyorlar fakat biz de onları izliyoruz." diye konuştu.

Zengezur Koridoru konusunda başlıca taleplerini, "Bizim Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın bir kısmından diğer kısmına geçiş şeklinde olmalıdır. Bizim yükler ve vatandaşlarımız, Ermeni sınır muhafızlarının yüzünü görmemeli. Bu, adil bir taleptir." şeklinde açıklayan Aliyev, bunları bizzat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ilettiğini aktardı.

"Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın" Aliyev, Rusya hava sahasında vurularak Kazakistan'da düşen yolcu uçağına ilişkin şunları söyledi: "Maalesef (düşürülen uçak hususunda) Rusya tarafından herhangi bir resmi yanıt almadık. Olayın üzerinden 7 ay geçti. Bizim için her şey açıktır. Ne olduğunu biliyoruz ve kanıtlıyoruz. Rus yetkililer de ne olduğunu çok iyi biliyor. Komşular birbirlerine karşı böyle yapmamalı. Bizim talebimiz doğal taleptir. Suçlarını itiraf etsinler. Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." REKLAM Azerbaycan uçağının iki kez isabet aldığını bildiren Aliyev, "7 aydır yanıt alamıyoruz. Başsavcılığımız mütemadi muadillerine mektup yazıyor fakat 'araştırma sürüyor' yanıtı geliyor. Biz bunu unutmayacağız. Biz uluslararası adalete başvuru yapacağız. Bu hususta Rusya'yı da bilgilendirdik." dedi. "Barış anlaşmasını imzalamaya çok yakınız" Aliyev, Anadolu Ajansı Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk'ün "Barış anlaşmasına ne kadar yakınız" sorusuna, "Barış anlaşmasının metni üzerinde uzlaşı sağlandı. Barış süreci önerisi de bizden geldi. Anlaşmanın metnini hazırladık ve Ermenistan'a gönderdik. 2 yıl ilerleme kaydedilmedi. Ermenistan metne 'Karabağ' konusunu eklemek istiyordu. Onlara dedik ki 'Karabağ bizim iç meselemizdir ve uluslararası anlaşmada iç mesele hususunda madde olamaz.' Biz 2023'te egemenliğimizi tam sağladıktan sonra onlar Karabağ hususundan vazgeçti." yanıtını verdi.