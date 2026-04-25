        Aliyev ve Zelenskiy Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştü | Dış Haberler

        Aliyev ve Zelenskiy Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştü

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 15:28 Güncelleme:
        Aliyev ve Zelenskiy Azerbaycan'da görüştü

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma ziyareti kapsamında ülkeye gelen Zelenskiy, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

        Aliyev, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin güçlü siyasi temellere dayandığını belirterek, "Azerbaycan ile Ukrayna tüm uluslararası kuruluşlarda karşılıklı olarak ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor ve destekleyecek." ifadesini kullandı.

        Birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü kaydeden Aliyev, "Bugün birçok alanda başarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği bugün bir kez daha teyit edildi." dedi.

        Aliyev, görüşmelerde siyasi diyaloğun yanı sıra özellikle enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığına değinerek, "Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) uzun yıllardır Ukrayna'da başarıyla faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda çok iyi perspektifler ve ortak projeler var." değerlendirmesinde bulundu.

        Savunma sanayisi alanındaki işbirliklerinin de gündeme geldiğini aktaran Aliyev, "Hem Azerbaycan’da hem de Ukrayna'da savunma sanayisi gelişiyor ve ortak üretim başta olmak üzere sanayi alanında çok güzel imkanlar mevcut." diye konuştu.

        Zelenskiy ise ülkesinin zor dönemlerinde Azerbaycan'ın sağladığı insani yardımlara değinerek, "Azerbaycan'dan enerji alanında 11 yardım paketi aldık. Bu yardımlar için Azerbaycan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

        Savunma sanayisinde işbirliğine değinen Zelenskiy, "Güvenlik öyle bir alandır ki burada çok derin bir işbirliği kurabiliriz. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışmalıyız." görüşünü aktardı.

        Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa ve müzakerelere de değinerek, "Üçlü ve diğer formatlarda görüşmelerimiz oldu. Bunlardan bazıları Türkiye'de gerçekleşti, daha sonra Amerikalı ortaklarımızla Cenevre'de görüştük. Eğer Rusya tarafı da bu diplomasi yolunu seçerse, müzakereleri Azerbaycan'da da yürütmek isteriz." şeklinde konuştu.

        - Ukrayna, güvenlik alanındaki deneyimlerini Azerbaycan'la paylaşacak

        Azerbaycan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Zelenskiy, önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Zelenskiy, Azerbaycan temaslarına, hava savunma alanındaki tecrübelerini paylaşmak üzere burada bulunan Ukraynalı askeri uzmanlarıyla bir araya gelerek başladığını bildirdi.

        Ukrayna'nın, güvenlik alanında sahip olduğu deneyimlerini paylaşabileceğini belirten Zelenskiy paylaşımında, "Orta Doğu ve Körfez bölgesi, Avrupa Birliği ve özellikle Azerbaycan ile üç yönde çalışıyoruz. Bugün, güvenlik işbirliği ile birlikte enerji, ekonomi ve insani yardım alanlarında da işbirliğini derinleştirmek için çalışacağız." yorumunu yaptı.

