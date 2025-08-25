Sattığı her araç için 10 ağaç dikecek

Yaz aylarının başından bu yana yurt genelinde yaşanan orman yangınları, otomotiv sektörünü harekete geçirdi.

Japon otomobil markası Toyota ve Lexus ile Çinli BYD'nin Türkiye distribütörü olan ALJ Türkiye, ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Seferberliğin detaylarını ise Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt açıkladı.

Önceki günlerde bir araya geldiğimiz Bozkurt, ağaçlandırma projesi ile ilgili olarak, "Sadece dağları ve ormanları değil şehir merkezlerini de yeşillendirmemiz gerek. Bizim gibi firmaların bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşündük. Öğrenciler bile harçlığından artırarak birkaç fidan dikmeye çalışırken, bizim daha büyük bir şey yapmamız gerekiyordu. Biz de büyük bir hareketle, bunun adını seferberlik koyarak bir çalışma başlattık. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yollardan biri ağaçlandırma ve biz de ALJ Türkiye çatısı altındaki üç markadan satılan her araç için 10 fidan dikiyoruz. ALJ Türkiye olarak yıllık ortalama satışımızın 140 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz ve böylece 1 yılda 1.4 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

REKLAM Başlatılan seferberliğin süre kısıtının bulunmadığını ve her yıl bu çalışmayı yapacaklarını aktaran Bozkurt, "Bu konuda OGEM-VAK ile çalışıyoruz. OGEM-VAK Türkiye’de nereye, hangi tür ağaç dikileceği konusuna çok hakim. Ayrıca dikilecek fidanların yüzde 10’u meyve ağacı olacak ve yaban hayatını da destekleyecek. Fidanların yüzde 80-90’ını tuttuğu için OGEM-VAK bu konuyu yakından takip ederek tutmayanları da yenileyecek. 3-5 yıl sonunda ağaçlar ekolojik bağımsızlığına kavuşuyor ve kendi başına yaşamına devam edebiliyor" bilgilerini paylaştı. Seferberliğe farklı sektörleri de davet ettiklerini kaydeden Bozkurt, "Mesela Castrol, biz duyuru yaptıktan 1 gün sonra seferberliğimize katıldı. REYSAŞ da bizi aradı ve onlar da 1 hatıra ormanı oluşturacaklar. Naci Görür hocanın öğrencileri de Rumeli Üniversitesi olarak ‘biz de varız’ dediler. Biz sadece yangınlar bitecek, kış gelecek diye bakmıyoruz. Ağaç seferberliğini sadece şimdi değil, her zaman gündemde tutarak süreklilik kazandırmak istiyoruz. Biz hep devam edeceğiz ki başka sektörler de katılsın. Mesela belediyelere de hep çağrı yapıyorum. İnşaat yapılırken izin alma sürecinde belirli bir miktarda ağacın dikilmesini zorunlu tutabilirler" çağrısında bulundu.

'MESELE SATMAK DEĞİL, ARAÇ BULMAK' Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ile sohbetimizde, markanın Türkiye'deki güncel durumu ve gelecek hedefleri ile ilgili de konuştuk. REKLAM Japon markanın bu yılı 85 bin ve üzeri adetlik rekor satışla tamamlayacağını belirten Bozkurt, "Toyota Türkiye olarak yeni bir rekora doğru ilerliyoruz. Geçtiğimiz yılı 61 bin adetle kapatmıştık ve bu yılı 85 bin adetle tamamlayacağız. 17-20 bin adet üzerinde olabilecek potansiyelimiz varken bazı modellerde istediğimiz adetleri alamadığımız için yılı 85 bin adetlerde kapatacağız. Toyota Türkiye olarak bizim meselemiz aslında satmak değil, araç bulmak" ifadelerini kullandı. Yıl sonunda otomotiv pazarının 1 milyon 250 bin ve 1 milyon 300 bin arasında bir kapanabileceğini de kaydeden Bozkurt, "Geçtiğimiz ay gerçekleşen ÖTV değişikliğinin ardından herkes, ‘pazar buna nasıl tepki verecek?’ diye bekliyordu. Şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla, olumsuz bir tepki yok. Bu hızla giderse Ağustos ayının da 100 bin üzerinde çıkması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi. 'ŞU ANKİ RESME GÖRE PAZAR 1.3 MİLYON' Yeni ÖTV düzenlemesinin ardından müşteri tercihlerinin değişebileceğini aktaran Bozkurt, "Bugüne kadar ağırlıklı satılan modeller, ithaller ve lüks segment modelleri en üst ÖTV dilimine sıkışmıştı. Şimdi, yüzde 70-100 bandında ÖTV dilimleri getirilmesiyle Türkiye’de üretilen modellerde yüzde 70’ten başlayan bir avantaj oluştu. İthaller ise ağırlıklı olarak yüzde 80 ve yüzde 90 ÖTV bareminde yer almaya başladı. Lüks diye tanımlanan modeller ise yüzde 100 ÖTV dilimine girdi. Herkes bu yeni fotoğrafı analiz etti ve müşterilerin kendileri için avantajlı olan modellere yöneldiğini gözlemliyoruz. Kalan 5 ayda daha düşük ÖTV’si olan modellerin tercih edilme olasılığı daha yüksek. Dolayısıyla şu anki resme göre yıl sonu için 1.25-1.3 milyon arasında bir pazar seyri oluşuyor" ifadelerini kullandı.