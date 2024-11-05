Alkollü sürücü 11 yaşındaki Zühre'yi hayattan kopardı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz Akdağ'a hafif ticari araç çarptı.

Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, kurtarılamadı.

6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Akdağ'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri, küçük kıza çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün Tuğrul D. olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanan Tuğrul D'nin iddiaya göre alkollü olduğu, kazadan önce aynı caddede park halindeki bir otomobile de çarpıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.