Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tek bir gün içindeki etkinliklerle sınırlı şekilde gerçekleştirilen All-Star gecesinde Doğu Konferansı takımına Kevin Durant, Batı Konferansı takımına ise LeBron James kaptanlık yaptı.