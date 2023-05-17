Fenomen isim gelen mesajın yanıtına şu sözlerle başladı: "O kadar çok böyle mesajlar alıyorum ki yani Allah’a bu kadar inanan insanların bu şekilde konuşması hangi dinde var merak ediyorum. Bu dünyaya gerçekten neredeyse namaz kılmaya gelen, dini vazifelerini sonuna kadar yapan bir ailede büyüdüm. ( Kızılcık Şerbeti gibi, o evin içinde ben vardım gibi düşünün ) Benim babam eve Noel Ağacı bile sokmazdı günah diye. Kız doğum gününe bile izin vermezdi. Kendi düşüncesi asla babama karşı gelmedim. Noel ağacına günah dediğinde neden bile demedim, anladım ve sustum. Ama siz ve sizin gibi düşünen insanlar çok acımasız geliyorsunuz bana artık üzgünüm.