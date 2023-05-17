Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kendisine gelen bir mesaj sebebiyle sakinliğini koruyamadı. “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” şeklinde gelen mesaja ünlü isim, uzun bir açıklamayla yanıt verdi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

    Sosyal medya fenomenliğinin yanında aynı zamanda 33 güzellik merkezi olan ve böylelikle kadınlara istihdam sağlamasıyla takdir toplayan Selin Ciğerci, kendisine bir takipçisi tarafından gelen mesajlar karşısında şaştı kaldı.
  • “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

    Selin Ciğerci "Allah'ın adını neden ağzına alıyorsun?" yazan takipçisine, uzun bir açıklama yazarak yanıt verdi.
  • “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

    Fenomen isim gelen mesajın yanıtına şu sözlerle başladı: "O kadar çok böyle mesajlar alıyorum ki yani Allah’a bu kadar inanan insanların bu şekilde konuşması hangi dinde var merak ediyorum. Bu dünyaya gerçekten neredeyse namaz kılmaya gelen, dini vazifelerini sonuna kadar yapan bir ailede büyüdüm. ( Kızılcık Şerbeti gibi, o evin içinde ben vardım gibi düşünün ) Benim babam eve Noel Ağacı bile sokmazdı günah diye. Kız doğum gününe bile izin vermezdi. Kendi düşüncesi asla babama karşı gelmedim. Noel ağacına günah dediğinde neden bile demedim, anladım ve sustum. Ama siz ve sizin gibi düşünen insanlar çok acımasız geliyorsunuz bana artık üzgünüm.
  • “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

    Özellikle Konya olayından sonra. “Allahu Ekber” sesleri içinde taşlandım. Hayatım boyunca ilk kez başka partiye oy verdim ama tek istediğim herkesin iyi olup mutlu olması. 
  • “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

    Allahsız ve böyle mesajlar atanları ben Allah’a havale ediyorum. İnşallah öbür dünyada hesaplaşırız, kim ne kadar sevap günah işlemiş orda konuşuruz. Sizin gibiler yüzünden dinden soğumadım daha da bağlandım.
  • “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

    İşte Selin Ciğerci'nin paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.