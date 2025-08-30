Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Allahuekber Dağları Nerede? Allahuekber Dağları Hangi Şehirde, İlde, Bölgede? htnrd

        Allahuekber Dağları Nerede? Allahuekber Dağları Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan dağ silsilelerinden biri olan Allahuekber Dağları, hem coğrafi konumu hem de geçmişte yaşanan trajik olaylarla bilinen önemli bir dağlık bölgedir. Özellikle Sarıkamış Harekâtı sırasında yaşanan büyük kayıplarla Türk tarihine derin bir iz bırakan bu dağlar, günümüzde hem doğal yapısıyla hem de tarihi önemiyle dikkat çekmektedir. Peki, Allahuekber Dağları tam olarak nerede, hangi şehirde ve bölgede yer alıyor?

        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:37
        Allahuekber Dağları Nerede?
        Allahuekber Dağları Nerede?

        Allahuekber Dağları, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu dağ silsilesi, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin sınırları içerisinde uzanır. Sarıkamış, Şenkaya ve Horasan ilçeleri çevresinde yükselen dağlar, geniş bir alana yayılmıştır.

        Hangi Bölgede?

        Coğrafi olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu arasında doğal bir sınır oluşturan Allahuekber Dağları, bu özelliğiyle hem iklim hem de bitki örtüsü açısından çeşitlilik gösterir. Kuzey yamaçlarında Karadeniz ikliminin etkileri görülürken, güney kesimlerinde Doğu Anadolu’nun karasal iklimi hâkimdir.

        Coğrafi Özellikleri

        Yükselti: Allahuekber Dağları, ortalama 2.000 - 3.000 metre yükseklikte zirvelere sahiptir. Bölgedeki en yüksek noktalardan bazıları özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı alır.

        İklim: Sert kara ikliminin görüldüğü dağlarda, kış ayları uzun ve çetin geçer. Kar kalınlığı metrelerce yükselebilir ve bu özellik, tarihte büyük felaketlere neden olmuştur.

        Doğal Yapı: Geniş ormanlık alanlara sahip dağlarda, ladin, çam ve meşe türleri yoğunlukla görülür. Ayrıca dağların yüksek kesimlerinde zengin bir endemik bitki örtüsü bulunmaktadır.

        Tarihi Önemi

        Allahuekber Dağları, özellikle 1914-1915 yıllarında gerçekleşen Sarıkamış Harekâtı ile Türk tarihine damgasını vurmuştur. Osmanlı ordusunun Ruslara karşı düzenlediği harekât sırasında, on binlerce asker dondurucu soğuk ve ağır kış şartları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olay, Allahuekber Dağları’nı bir şehitlik ve kahramanlık sembolü haline getirmiştir. Günümüzde bölgede Sarıkamış şehitleri anısına anıtlar ve törenler düzenlenmektedir.

        Doğal ve Turistik Değerleri

        Milli Park: Allahuekber Dağları ve çevresi, hem tarihi hem de doğal yapısı nedeniyle koruma altına alınmıştır. Allahuekber Dağları Milli Parkı, 2004 yılında ilan edilmiştir.

        Turizm: Sarıkamış ve çevresi, hem kış turizmi hem de doğa turizmi açısından değerlidir. Kayak merkezleri, yürüyüş rotaları ve tarihi anma alanları, bölgeye ziyaretçi çekmektedir.

        Ekosistem: Dağlarda kurt, ayı, yaban keçisi, vaşak gibi pek çok yaban hayvanı yaşamaktadır. Bu da bölgeyi biyolojik çeşitlilik açısından önemli kılar.

        Allahuekber Dağları, Erzurum, Kars ve Ardahan illeri sınırlarında, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer alan, hem doğal güzellikleri hem de tarihi anlamıyla önemli bir dağ silsilesidir. Sert iklim koşulları ve zengin ekosistemiyle dikkat çeken bu dağlar, özellikle Sarıkamış Harekâtı sırasında yaşanan büyük kayıplarla Türkiye tarihine acı bir şekilde kazınmıştır. Bugün ise hem milli park statüsü hem de tarihi önemiyle korunmakta ve ziyaret edilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
