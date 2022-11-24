BES yatırımcısına finansal danışmanlık

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2003 yılından bu yana bireylerin gelecekleri için, sosyal güvenlik sistemine ek olarak birikim yapmalarını sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 19. yılında 14,3 milyon katılımcıya ve 370 milyar liranın üzerinde fon büyüklüğüne ulaşırken 2 milyona yakın katılımcı, 55 milyar liranın üzerindeki fonunu Allianz Türkiye çatısı altında yönetmeye devam ediyor. Müşterilerinin hayatlarının her evresinde yanlarında olma misyonuyla hareket eden Allianz Türkiye, bireysel emeklilik müşterilerine yepyeni bir hizmet sunmaya başlıyor.

TÜM MÜŞTERİLERE

Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının farklı şirket fonlarını tercih etmelerine imkân sağlayan BEFAS platformunun açıldığı ilk yılında, en çok tercih edilen ilk on fon arasında dört fonu yer alan Allianz Türkiye, Allianz Finansal Danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bireysel emeklilik müşterilerine bireysel yatırımcılar için erişimi güç olan çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapma imkânı sağlıyor. Allianz Finansal Danışmanlık hizmeti kapsamında kurulan, bağımsız yatırım danışmanlarının da yer aldığı yatırım komitesinin; hisse senedinden döviz kurlarına, eurobond piyasalarından altın fiyatlarına kadar her alandaki piyasa görüşleri, piyasa koşullarından etkilenebilecek fon bilgileri ve farklı yatırımcı profillerine uygun varlık dağılımı önerileri aylık olarak tüm müşterilerle paylaşılıyor. Allianz Türkiye’nin tüm bireysel emeklilik müşterileri Allianz Finansal Danışmanlık hizmeti kapsamında, Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden bireysel emeklilik yatırımlarının getirilerini yakından takip edebiliyor, getirilerini diğer yatırım araçları ile karşılaştırabiliyor, birikimlerinin büyüme trendini izleyebiliyorlar.

KİŞİYE ÖZEL TAVSİYELER

Allianz Türkiye, yatırımlarını en iyi şekilde yönetmek isteyen bireysel emeklilik müşterilerine ise, profesyonel yatırım tecrübesine sahip uzman kadrosuyla kişiye özel danışmanlık veriyor. Düzenli olarak güncellenen değerlendirmeler doğrultusunda müşterilerinin, ihtiyaç ve beklentilere en uygun fonları seçmelerine destek olan Allianz Finansal Danışmanlık, belirli bir birikim seviyesinin üzerindeki bireysel emeklilik müşterilerine, bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortaları, vergi, sosyal güvenlik gibi konularda da destek sağlıyor. Allianz’ım mobil aplikasyonu üzerinden tek tuşla ulaşılabilen kişiye özel finansal danışman ile yapılan bire bir görüşmelerle müşterilerin sadece kendileri için değil, tüm aileleri için de finansal planlama hizmeti veriliyor.

UYGUN ZAMAN UYGUN DAĞILIM

Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak hem bireyler hem de ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan BES kapsamında katılımcılara finansal danışmanlık verilmesini, sektörün gelişimi için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan: “Allianz Türkiye olarak bireysel emeklilik alanında yenilikçi hizmetler sunuyor ve fon yönetimi alanındaki başarılı performansımızla yıllardır fark yaratıyoruz. Bireysel emeklilik müşterilerimizin ‘yatırımlarımı nasıl yönetmeliyim; hangi fonları seçmeliyim?’ sorularına cevap olarak ‘finansal danışman olarak da Allianz Seninle’ diyoruz. Müşterilerimizin yatırım yolculuklarında onlara kişiye özel, bire bir danışmanlık sunmak, yatırımlarını yönetirken gereksinim duydukları danışmanlığı sağlamak, uygun zamanda ve uygun dağılımda yatırım imkânı yaratmak, yatırımlarından elde ettikleri kazanımları artırmak için yatırım komitemiz, uzman danışman kadromuz, fon performansımız, fon çeşitliliğimiz ve dijital çözümlerimizle her zaman yanlarındayız” şeklinde konuştu.