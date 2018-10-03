Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya'ya gelen Alma Terziç, kariyerine dizi setlerinde devam ediyor. DHA'nın haberine göre, çekimleri devam eden 'Savaşçı' adlı dizide 'Eva' karakterini canlandıran Alma Terziç, bir günlüğüne sete gidip festivale geri döndü. Kariyerine Türkiye'de devam eden Terziç, festivalin açılış kortejinde Antalyalıların yoğun ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Oyuncu Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı 'Kan ve Aşk' adlı filmde Boşnak 'Hana' karakterine hayat verdiğini anlatan Terziç, çekimlerde duygusal anlar yaşadığını anlattı. Filmin Bosna savaşını anlatan bir hikayesi olduğunu söyleyen Terziç, "Ben savaşı 5 yaşında yaşadım. Savaşın tüm acısını hissettim. Savaş süresince ailemle birlikte bodrumda saklanmak zorunda kaldım. Kan ve Aşk'ta, o günleri tekrar yaşadım. Angelina Jolie ile çalışmak her oyuncuya nasip olmaz. Çok güzel zaman geçirdim. Tecrübe kazandım" dedi.

4 yıl önce İstanbul'a gelerek evlendiğini anlatan Alma Terziç, ilk önce eşine, sonra işine aşık olduğunu söyledi. Terziç, aşkın kendisini Türkiye'ye getirerek aile kurdurduğunu anlattı.

'Mavi Kelebekler', 'Fatih', 'Veda', 'Üç Yol', 'Şeref Meselesi', 'Unutma Beni İstanbul' gibi birçok dizide rol alan Terziç, şimdilerde ise 'Savaşçı' adlı dizide oynuyor.

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