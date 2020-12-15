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Alman basını, Rus muhalif Navalnıy'ı zehirleyenlerin istihbarat çalışanları olduğunu iddia etti

20 Ağustos'ta zehirlen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rus İstihbarat Teşkilatı tarafından zehirlendiği iddia edildi.

Alman basını, Rus muhalif Navalnıy'ı zehirleyenlerin istihbarat çalışanları olduğunu iddia etti - Haberler
Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin yeni iddia!
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AA

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB) tarafından zehirlendiği öne sürüldü.

Spiegel dergisinin medya kuruluşları "Bellingchat" ve "The Insider"ın ortaklaşa hazırladığı haberde, FSB ajanları Stanislaw Makschakow, Oleg Tajakin, Alexej Alexandrow, Iwan Ossipow, Wladimir Panjajew, Michail Schwez, Alexej Kriwoschekow ve Konstantin Kudrjawzew'in, muhalif Navalnıy'ı zehirlemek için 1 yıl boyunca takipte bulunduğu belirtildi.

Haberde, ajanların doktor ve sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Navalnıy'ın Sibirya ziyaretinden bir gün önce söz konusu kişilerin orada olduğu ifade edildi.

Ajanlar hakkında detayların da verildiği haberde, Navalnıy'ın bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu öne sürüldü.

Almanya'da ikamet eden Navalnıy, istihbaratın sürekli kendisini takip ettiğini bildiğini belirterek, Rusya'ya ne zaman döneceği konusunda tam bir tarih vermedi.

"NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ" İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi, Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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